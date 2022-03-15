Benzin indirimi olacak mı? SON DAKİKA! 15 Mart 2022 Salı (Yeni tarife) Benzine indirim geldi mi?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın başkanlığında sektör temsilcileri bir araya gelecek. 16 Mart Çarşamba günü yapılacak toplantı öncesi Benzin indirimi olacak mı merak edildi. 15 Mart 2022 Salı Benzine indirim geldi mi?

BENZİN İNDİRİMİ OLACAK MI?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın başkanlığında sektör temsilcileri bir araya gelecek. 16 Mart Çarşamba günü yapılacak toplantıya, Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS), Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri Derneği (ADER) ve Petrol Sanayi Derneği (PETDER) temsilcileri katılacak. Yükselen fiyatların akaryakıt satışlarındaki düşüşe etkisinin değerlendirileceği toplantıda, maliyet ve fiyat baskısına karşı öneriler masaya yatırılacak.

KREDİ KARTINA AYRI TARİFE

Kredi kartı komisyonlarından rahatsız olan akaryakıt bayilerinin, nakit ve kredi kartı ile satışlar için farklı fiyat uygulanması önerisini gündeme getireceği öğrenildi. Bayiler, bu kapsamda nakitle yakıt alımının daha ucuz yapılabileceği bir formülü gündeme taşıyacak. Bayi karlarının dağıtımcılarla yarı yarıya paylaşıldığına dikkat çeken bayi temsilcileri, kredi kartı komisyonlarının da dağıtıcılarla eşit şekilde paylaşılmasını talep edecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) akaryakıt satışına yönelik özel düzenleme yapmasını isteyen akaryakıtçılar, bankaların akaryakıt satışlarına yönelik farklı bir komisyon tarifesi getirebileceğini ifade ediyor.

MESAFEYE GÖRE ÜCRET

Akaryakıtta nakliye ücretlerinin kâr paylarının dışında hesaplanması, nakliye fiyatlarının il, ilçe ve bölge bazında mesafeye göre belirlenmesi talebi de masaya gelecek. Dağıtım şirketlerinin toptancılara yaptığı indirimin fiyat hesabına dahil edilmesiyle de indirimin akaryakıt bayilerine yansıtılması, bu şekilde hem tüketicinin daha ucuza yakıt alabileceği, hem de bayilerin yükünün hafifletilebileceği ifade ediliyor. Dağıtım şirketlerinin yaptığı akaryakıt indirimlerinin bayilere kesinti olarak yansıtılmamasının da talepler arasında olabileceği ifade ediliyor.

EPDK'DAN YENİ YOL HARİTASI

Toplantıdan çıkan fikirlerin, EPDK yönetiminin de gündemine gelmesi, kurul toplantısında çözüm önerilerinin değerlendirilmesi bekleniyor. EPDK'dan konuyla ilgili bir karar alınması halinde de akaryakıt satışında önümüzdeki döneme ait yol haritası belirlenmiş olacak. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesiyle rekor oranlarda artan ham petrol fiyatlarının düşüşe geçmesinin de önümüzdeki döneme yönelik planlamalarda dikkate alınması bekleniyor.

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