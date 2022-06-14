Benzin indirimi ne zaman? Benzine indirim var mı? Yakıta indirim gelecek mi? Mazota, Motorine indirim var mı?

Benzin indirimi ne zaman? Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki, Benzin indirimi ne zaman? Benzine indirim var mı? Yakıta indirim gelecek mi? Benzine indirim gelecek mi? İşte detaylar...

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 97 kuruşluk indirim beklenirken, indirim sonrasında İstanbul'da benzinin litre fiyatı 27,49 liradan satılacak.

BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

15 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 97 kuruş fiyat indirimi bekleniyor, motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR OLACAK?

11 Haziran'da gelen 2,18 liralık zam sonrası 28,46 liradan satılan benzinin litre fiyatı indirim sonrası İstanbul'da 27,49 liradan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI

14.06.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 28,46TL

Gazyağı TL/lt: 27,88TL

Motorin TL/lt: 27,86 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 27,91 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 20,93TL

Fuel Oil TL/Kg: 16,61 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 11.70 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 11.46 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 11.74 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 11.51 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 11.51 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 11.62 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 11.74 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 11.57 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 123,44 dolardan işlem görüyor.

Dün 123,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 122,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 123,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 121,98 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Libya'daki petrol üretiminin siyasi kriz nedeniyle neredeyse durma noktasına geldiğine yönelik haber akışı etkili oldu. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Avn, ülkenin günlük ortalama 1,2 milyon varil olan petrol üretiminin, 1,1 milyon varil azalışla 100 bin varile düştüğünü açıkladı.

Libya'da nisan başından itibaren kabile mensubu protestocu gruplar, çeşitli bölgelerdeki petrol sahalarında üretimi durdurarak bazı limanların çalışmasını engellemişti. Libya Ulusal Petrol Kurumu da bu petrol sahaları ve limanlarda "mücbir sebepten" dolayı üretim ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

Öte yandan, Çin'de devam eden Kovid-19 salgını endişeleri ve kaldırılan kısıtlamaların yeniden uygulamaya konabileceğine yönelik beklentiler fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Çin'in başkenti Pekin'de Omicron varyantını taşıyan vakaların yol açtığı salgını kontrol altına almak için uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının ardından şehir merkezindeki Çaoyang ilçesinde tespit edilen vakalar, yeni salgın dalgasının gelişebileceğine dair kaygıya yol açtı.

Yetkililer, salgın nedeniyle gelecek hafta açılması planlanan okullarda yüz yüze eğitime geçilmesini erteledi. Kentin farklı semtlerinde vaka tespit edilen apartman kompleksleri kordona alınırken binlerce vatandaş yeniden karantinaya girmek zorunda kaldı.

Piyasalar, bugün Amerikan Petrol Enstitüsünün ve yarın da ABD Enerji Enformasyon İdaresinin açıklayacağı petrol stok verilerine odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 124,33 ile 126,40 dolar aralığının direnç, 119,56 ile 116,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 14 Haziran 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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