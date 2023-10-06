Benzine 2 gün üst üste gelen indirimin ardından bir indirim de motorine geliyor. Araç sahipleri ise arama motorlarında Benzin indirimi ne zaman? 6 Ekim motorin, benzin indirimi bugün mü? sorularına yanıt arıyor.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Dün 2 lira 10 kuruş, bugün ise 1 lira 17 kuruş benzine indirim gelmesinin ardından bu kez de motorine büyük bir indirim geliyor. Peki, Benzin indirimi ne zaman? 6 Ekim motorin, benzin indirimi bugün mü?

BENZİN İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Benzine 2 gün üst üste gelen indirimin ardından bir indirim de motorine geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 2 lira 92 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından motorinin litresi 37 lira seviyelerine gerileyecek.

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 37 lira 28 kuruşa, Ankara'da 37 lira 85 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 5 kuruşa düşecek. Benzinin litresi ise şehre göre 33-34 lira seviyelerinde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatları!

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.