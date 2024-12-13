Benzin fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? 13 Aralık Güncel akaryakıt fiyatları!

Benzin fiyatları ne kadar ve akaryakıt fiyatları neden düşüyor soruları sürücüler tarafından sık sık araştırılıyor. 13 Aralık benzine zam geldi mi ve benzin litre fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Benzin fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? Detaylar haberimizdedir…

BENZİN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR VE DÜŞÜYOR?

Rafinerilerin fiyat belirleme yöntemine göre, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar anında yurt içi fiyatlara yansımıyor. Fiyatlandırma sistemi gereği, rafineriler referans fiyatın belirli bir bant aralığında kalması durumunda fiyatlarda değişiklik yapmıyor. Ancak, referans fiyatın bu bant aralığını aşması durumunda, değişimin yönüne bağlı olarak yeni fiyatlar belirleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; benzinin litresine 14 Aralık Cumartesi gününden (yarın) itibaren 98 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorin ve LPG grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Zamlı tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN NE KADAR?

Benzin: 42.12 TL

Motorin: 43.30TL

LPG: 26.03 TL

İSTANNBUL ANADOLU YAKASI BENZİN NE KADAR?

Benzin: 42.01 TL

Motorin: 43.24 TL

LPG: 25.49 TL

ANKARA BENZİN NE KADAR?

Benzin: 42.54 TL

Motorin: 43,87 TL

LPG: 26,04 TL

İZMİR BENZİN NE KADAR?

Benzin: 43,04 TL

Motorin: 44,39 TL

LPG: 25.94 TL