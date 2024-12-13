Üye Girişi
Haberler
Hakan Fidan ile Blinken arasındaki görüşme başladı

Ankara'da tarihi zirve! ABD'li bakan soluğu Fidan'ın yanında aldı

 İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

İsrail basınından Orta Doğu'yu karıştıracak iddia

 Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı

Esad'ı deviren isimden çarpıcı Türkiye mesajı
İbrahim Kalın'ı Şam'da gezdiren otomobilin şoförlüğünü HTŞ lideri yaptı

Fotoğraftaki detay tarihi ziyaretin önüne geçti

Benzin fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? 13 Aralık Güncel akaryakıt fiyatları!

Benzin fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? 13 Aralık Güncel akaryakıt fiyatları!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benzin fiyatları neden düşüyor? Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, vatandaşların benzin, motorin ve LPG fiyatlarına olan ilgisini artırmaya devam ediyor. Güncel akaryakıt fiyatları ve benzine zam var mı konuları sık sık gündeme geliyor. Peki, güncel benzin fiyatı ne kadar? Benzin fiyatları neden yükseliyor?

Benzin fiyatları ne kadar ve akaryakıt fiyatları neden düşüyor soruları sürücüler tarafından sık sık araştırılıyor. 13 Aralık benzine zam geldi mi ve benzin litre fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Benzin fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? Detaylar haberimizdedir…

BENZİN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR VE DÜŞÜYOR?

Rafinerilerin fiyat belirleme yöntemine göre, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar anında yurt içi fiyatlara yansımıyor. Fiyatlandırma sistemi gereği, rafineriler referans fiyatın belirli bir bant aralığında kalması durumunda fiyatlarda değişiklik yapmıyor. Ancak, referans fiyatın bu bant aralığını aşması durumunda, değişimin yönüne bağlı olarak yeni fiyatlar belirleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; benzinin litresine 14 Aralık Cumartesi gününden (yarın) itibaren 98 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorin ve LPG grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Zamlı tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN NE KADAR?

Benzin: 42.12 TL

Motorin: 43.30TL

LPG: 26.03 TL

İSTANNBUL ANADOLU YAKASI BENZİN NE KADAR?

Benzin: 42.01 TL

Motorin: 43.24 TL

LPG: 25.49 TL

ANKARA BENZİN NE KADAR?

Benzin: 42.54 TL

Motorin: 43,87 TL

LPG: 26,04 TL

İZMİR BENZİN NE KADAR?

Benzin: 43,04 TL

Motorin: 44,39 TL

LPG: 25.94 TL

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
img

Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah'ım ışık
img

İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler! Genç kadının verdiği cevap bomba
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İSPARK'A YÜZDE 115 ZAM! İSPARK otopark ücretleri ne kadar oldu? Açık/kapalı İSPARK otopark ücretleri kaç TL? 14 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Benzin fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? 13 Aralık Güncel akaryakıt fiyatları! 13 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 13 Aralık BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Benzine zam var mı? 13 Aralık güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? UEFA ülke puanında son durum ŞOK 14 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? ŞOK 14 Aralık aktüel kataloğunda neler var? 14 Aralık ŞOK'ta hangi ürünler indirimde? ATV CANLI İZLE 13 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? O Ses Türkiye 2025 Yılbaşı jüri üyeleri kim? O Ses Yılbaşı ne zaman, saat kaçta? 14 Aralık bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar kapalı mı? MEMUR ZAM HABERLERİ! Memur 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL olur?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.