Benzin 20 lira oldu mu? Benzinin litresi ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları!

Güncel benzin fiyatları litre fiyatı ne kadar oldu araç sahipleri tarafından günlük takip ediliyor. Peki son zamların ardından Benzin 20 TL oldu mu? Benzinin litresi ne kadar, kaç TL? İşte Benzin 20 lira oldu mu? İstanbul'da Ankara'da İzmir'de benzinin litre fiyatları!

Benzin 20 lira oldu mu? Güncel benzin fiyatları litre fiyatı ne kadar oldu araç sahipleri tarafından günlük takip ediliyor. Peki son zamların ardından Benzin 20 TL oldu mu? Benzinin litresi ne kadar, kaç TL? Benzin kaç para oldu? İşte Benzin 20 lira oldu mu? İstanbul'da Ankara'da İzmir'de benzinin litre fiyatları haberimizde...

BENZİN NE KADAR OLDU?

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 67 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 36 kuruşa, Ankara'da 20 lira 63 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 57 kuruşa çıktı.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 36 kuruşa, Ankara'da 20 lira 63 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 57 kuruşa çıktı. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.