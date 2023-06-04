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Benzema Real Madrid'den gidiyor mu? Benzema Real Madrid'den gidecek mi?

Benzema Real Madrid'den gidiyor mu? Benzema Real Madrid'den gidecek mi?

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İspanyol devi Real Madrid, yıldız futbolcusu Karim Benzema'nın Real Madrid'den ayrılacağı haberleri bir süredir gündemde yer alıyor ve futbolseverler tarafından internet üzerinde araştırılıyordu. Peki, Benzema Real Madrid'den gidiyor mu? Benzema Real Madrid'den gidecek mi?

Bir devir sona erdi! Benzema, Real Madrid'den ayrılıyorBir devir sona erdi! Benzema, Real Madrid'den ayrılıyor

La Liga devi Real Madrid, Fransız golcüsü Karim Benzema ile yolların ayrılacağı duyuruldu. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada Benzema'nın bu yaz takımdan ayrılacağı ifade edildi. Peki, Benzema Real Madrid'den gidiyor mu? Benzema Real Madrid'den gidecek mi?

BENZEMA REAL MADRİD'DEN GİDİYOR MU?

14 sezondan beri eflatun-beyaz formayı giyen Benzema, bu yaz Real Madrid'den ayrılacak. Real Madrid, salı günü başkan Florentino Perez'in de katılacağı basın toplantısıyla Benzema'ya veda edileceğini duyurdu.

2009 yılında Real Madrid'e imza atan Karim Benzema, eflatun-beyazlı ekipte 647 maçta görev aldı. Başarılı futbolcu, söz konusu mücadelelerde 353 gol attı ve 165 asist kaydetti.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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