Karim Benzema'nın, İspanyol devi Real Madrid'den ayrılma kararı aldığı belirtildi. Di Marzio'nun haberine göre, yıldız futbolcunun 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesiyle birlikte eflatun-beyazlılara veda edeceği aktarıldı. Peki Benzema Real Madrid'den ayrılıyor mu? Benzema Arabistan Ligi'ne mi gidecek?

Alacağı para kadar gideceği takım da çok konuşulacak! Karim Benzema, eski dostuna rakip oluyor

Benzema Real Madrid'den ayrılıyor mu? Karim Benzema'nın, İspanyol devi Real Madrid'den ayrılma kararı aldığı belirtildi. Di Marzio'nun haberine göre, yıldız futbolcunun 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesiyle birlikte eflatun-beyazlılara veda edeceği aktarıldı. Peki Benzema Real Madrid'den ayrılıyor mu? Benzema Arabistan Ligi'ne mi gidecek? Detaylar...

BENZEMA REAL MADRİD'DEN AYRILACAK MI?

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Karim Benzema, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer oluyor. Başarılı futbolcuya teklif edilen rakam ise 400 milyon euro.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Haberde, yıldız futbolcunun Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan gelen teklifi kabul ettiği ifade edildi. 35 yaşındaki futbolcunun, geleceği ile ilgili kararını kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklayacağı belirtildi.

400 MİLYON EURO ALACAK

ESPN ise Karim Benzema'nın, Real Madrid'in ardından Al Ittihad'a katılacağını duyurdu. Suudi Arabistan ekibinin, daha önce Fransız yıldıza 2 yıl için 400 milyon euroluk bir sözleşme teklifinde bulunduğu hatırlatıldı.

518 GOLE KATKI SAĞLADI

2009 yılında Real Madrid'e imza atan Karim Benzema, eflatun-beyazlı ekipte 647 maçta görev aldı. Başarılı futbolcu, söz konusu mücadelelerde 353 gol attı ve 165 asist kaydetti.