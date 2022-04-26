Benzema parmakları ne oldu? Dünya ünlü Fransız futbolcu Karim Benzema'nın sağ eline taktığı bandaı gören vatandaşlar Benzema'nın parmaklarına ne oldu? Benzema'nın eli neden sarılı? Benzema neden bandaj takıyor? Benzema'nın sağ eli neden sarılı? sorularını gündeme taşıdı. İşte detaylar...

BENZEMA'NIN ELİNE NE OLDU?

Real Madrid'in 2019 yılında Real Betis'le oynadığı maçta rakibi Marc Bartra ile mücadeleye giren Benzema'nın serçe parmağı kırıldı. Takımını yalnız bırakmamak için ameliyatı sezon sonuna erteleyen Benzema, maçlara sağ elini bandajlayarak çıkmaya başladı.

BENZEMA'NIN KULÜP KARİYERİ

Bron Terraillon

Futbola doğup büyüdüğü Lyon şehrinde bölgesel bir takım olan Bron Terraillon'da başlamıştır.

Olympique Lyonnais

1996 yılında şehrin en büyük takımlarından Lyon'un çatısı altında genç kulüp akademisine katılmıştır. İlk profesyonel maçına 2004-05 sezonunda çıkmıştır. Kulübüyle dört yıl üst üste şampiyonluk sevinci yaşamıştır. Fransa Ligue 1'in 2007-2008 sezonunda gol kralı olmuştur.

Real Madrid

2009 yılının Temmuz ayında 35 milyon avro karşılığında Real Madrid'a transfer olmuştur. Bu takımda çıktığı 58 maçta 18 gole imza atan futbolcu, ayrıca 8 Aralık 2010 tarihinde Santiago Bernabéu Stadyumu'unda ki UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Auxerre'i karşı 4-0 yenerken, attığı 3 golle yıldızlaşmıştır.

Yıllar - Takım - Maç - (Gol)

2004 -2006 Lyon B - 20 - (15)

2004 -2009 Lyon - 112 - (43)

2009 - Real Madrid 410 - (216)

Toplam:542 (274)

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