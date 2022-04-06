Karim Mostafa Benzema (d. 19 Aralık 1987; Lyon, Fransa), Cezayir asıllı Fransız millî futbolcudur. La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giymektedir. Benzema müslüman mı, dini ne? Benzema kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi ülke vatandaşlığında? Benzema'nın toplam kaç golü var?

BENZEMA MÜSLÜMAN MI? BENZEMA'NIN DİNİ NEDİR?

Karim Benzema, Müslüman'dır. Benzema, Cezayir asıllı Fransız milli futbolcusudur. 19 Aralık 1987 doğumlu olan Real Madrid'in yıldız futbolcusu Benzema Müslüman dinine mensuptur.

BENZEMA KİMDİR?

Karim Mostafa Benzema (d. 19 Aralık 1987; Lyon, Fransa), Cezayir asıllı Fransız millî futbolcudur. La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giymektedir.

BENZEMA KUKÜP KARİYERİ

Bron Terraillon

Futbola doğup büyüdüğü Lyon şehrinde bölgesel bir takım olan Bron Terraillon'da başlamıştır.

Olympique Lyonnais

1996 yılında şehrin en büyük takımlarından Lyon'un çatısı altında genç kulüp akademisine katılmıştır. İlk profesyonel maçına 2004-05 sezonunda çıkmıştır. Kulübüyle dört yıl üst üste şampiyonluk sevinci yaşamıştır. Fransa Ligue 1'in 2007-2008 sezonunda gol kralı olmuştur.

Real Madrid

2009 yılının Temmuz ayında 35 milyon avro karşılığında Real Madrid'a transfer olmuştur. Bu takımda çıktığı 58 maçta 18 gole imza atan futbolcu, ayrıca 8 Aralık 2010 tarihinde Santiago Bernabéu Stadyumu'unda ki UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Auxerre'i karşı 4-0 yenerken, attığı 3 golle yıldızlaşmıştır.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Genç Takımlar

Cezayir asıllı olmasına rağmen doğduğu ülkenin takımı olan Fransa'yı seçmiştir. Benzema, Fransa U-17, Fransa U-18, Fransa U-19, Fransa U-21 olmak üzere alt kategorilerde de Fransa millî takım formasını terletmiş ve 2007 yılından itibaren de Fransa A millî takıma seçilmiştir.

Fransa A millî takım

İlk kez 2007 yılında forma giymeye başladığı Fransa A millî takımı ile 2008 ile 2012'de Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2014 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer almıştır. 2007-2015 yılları arasında, Fransa millî takım formasıyla 77 maçta 25 gol atmıştır. Tüm kategorilerde ise toplamda 112 kez Fransa millî takım forması giyip bu maçlarda 45 gol atmayı başarmıştır.

BENZEMA'NIN TOPLAM KAÇ GOLÜ VAR?

Benzema'nın Real Madrid'de 405 maçta 209 golü bulunuyor. Fransa Milli Takım'ında ise 94 maçta 36 golü mevcut. Lyon'da 112 maçta 43 golü vardı.

BENZEMA BALLON DOR ALIR MI 2022?

Benzema bugün attığı 3 golle Ballon dor'a en büyük adaylardan birisi oldu. Birçok futbol severe göre bu yıl Balon dor almasa da ilk 3'e aday gösterilecek futbolculardan birisi Benzema'dır.

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