Benzema müslüman mı, dini ne? Benzema kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi ülke vatandaşlığında? Benzema'nın toplam kaç golü var?
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Chelsea-Real Madrid çeyrek final maçı devam ederken izleyiciler, Benzema müslüman mı? Benzema kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi ülke vatandaşlığında? Benzema'nın toplam kaç golü var? araştırması yapıyor. Peki, Benzema müslüman mı? Benzema bu yıl Ballon dor alır mı? Benzema'nın toplam kaç golü ve asisti var? İşte detaylar...
Karim Mostafa Benzema (d. 19 Aralık 1987; Lyon, Fransa), Cezayir asıllı Fransız millî futbolcudur. La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giymektedir. Benzema müslüman mı, dini ne? Benzema kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi ülke vatandaşlığında? Benzema'nın toplam kaç golü var?
Karim Benzema, Müslüman'dır. Benzema, Cezayir asıllı Fransız milli futbolcusudur. 19 Aralık 1987 doğumlu olan Real Madrid'in yıldız futbolcusu Benzema Müslüman dinine mensuptur.
Karim Mostafa Benzema (d. 19 Aralık 1987; Lyon, Fransa), Cezayir asıllı Fransız millî futbolcudur. La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giymektedir.
Bron Terraillon
Futbola doğup büyüdüğü Lyon şehrinde bölgesel bir takım olan Bron Terraillon'da başlamıştır.
Olympique Lyonnais
1996 yılında şehrin en büyük takımlarından Lyon'un çatısı altında genç kulüp akademisine katılmıştır. İlk profesyonel maçına 2004-05 sezonunda çıkmıştır. Kulübüyle dört yıl üst üste şampiyonluk sevinci yaşamıştır. Fransa Ligue 1'in 2007-2008 sezonunda gol kralı olmuştur.
Real Madrid
2009 yılının Temmuz ayında 35 milyon avro karşılığında Real Madrid'a transfer olmuştur. Bu takımda çıktığı 58 maçta 18 gole imza atan futbolcu, ayrıca 8 Aralık 2010 tarihinde Santiago Bernabéu Stadyumu'unda ki UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Auxerre'i karşı 4-0 yenerken, attığı 3 golle yıldızlaşmıştır.
Genç Takımlar
Cezayir asıllı olmasına rağmen doğduğu ülkenin takımı olan Fransa'yı seçmiştir. Benzema, Fransa U-17, Fransa U-18, Fransa U-19, Fransa U-21 olmak üzere alt kategorilerde de Fransa millî takım formasını terletmiş ve 2007 yılından itibaren de Fransa A millî takıma seçilmiştir.
Fransa A millî takım
İlk kez 2007 yılında forma giymeye başladığı Fransa A millî takımı ile 2008 ile 2012'de Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2014 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer almıştır. 2007-2015 yılları arasında, Fransa millî takım formasıyla 77 maçta 25 gol atmıştır. Tüm kategorilerde ise toplamda 112 kez Fransa millî takım forması giyip bu maçlarda 45 gol atmayı başarmıştır.
Benzema'nın Real Madrid'de 405 maçta 209 golü bulunuyor. Fransa Milli Takım'ında ise 94 maçta 36 golü mevcut. Lyon'da 112 maçta 43 golü vardı.
Benzema bugün attığı 3 golle Ballon dor'a en büyük adaylardan birisi oldu. Birçok futbol severe göre bu yıl Balon dor almasa da ilk 3'e aday gösterilecek futbolculardan birisi Benzema'dır.