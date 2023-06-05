İspanyol devi Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema'nın yeni takımı belli oluyor. Fabrizio Romano'da yer alan habere göre, Fransız oyuncu, Al-Ittihad ile her konuda anlaşmaya vardı. Benzema hangi takıma gitti, Arabistan'a mı gitti? Karim Benzema Al İttihad'a mı gitti?

Eski dostuna rakip oluyor! Karim Benzema'nın yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz günlerde İspanyol devi Real Madrid'den ayrılan Benzema, Suudi Arabistan takımı ile anlaştı. 35 yaşındaki yıldız futbolcu, eski takım arkadaşı olan Cristiano Ronaldo ile rakip olacak. Benzema hangi takıma gitti, Arabistan'a mı gitti?

BENZEMA HANGİ TAKIMA GİTTİ, ARABİSTAN'A MI GİTTİ?

Habere göre tecrübeli golcünün, Arap ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Arabistan ekibinin, Karim Benzema'ya yıllık 200 milyon euro maaş ödeyeceği ifade edildi. Benzema, opsiyonlu sözleşme ile birlikte 3 yılda toplam 600 milyon euro kazanacak.