Benzema hangi takıma gidiyor? Benzema hangi takıma gidecek 2023? Benzema hangi takımda oynuyor? İspanyol devi Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema'nın yeni takımı belli oluyor. Fabrizio Romano'da yer alan habere göre belli olan takımı ise merak ediliyor. Futbolseverler arama motorlarında Benzema hangi takıma gidiyor? Benzema hangi takıma gidecek 2023? Benzema hangi takımda oynuyor? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar....

BENZEMA HANGİ TAKIMA GİDİYOR?

Geçtiğimiz günlerde İspanyol devi Real Madrid'den ayrılan Benzema, Suudi Arabistan takımı Al-Ittihad ile anlaştı. 35 yaşındaki yıldız futbolcu, eski takım arkadaşı olan Cristiano Ronaldo ile rakip olacak. Habere göre tecrübeli golcünün, Arap ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Arabistan ekibinin, Karim Benzema'ya yıllık 200 milyon euro maaş ödeyeceği ifade edildi. Benzema, opsiyonlu sözleşme ile birlikte 3 yılda toplam 600 milyon euro kazanacak.

2009 yılında Real Madrid'e imza atan Karim Benzema, eflatun-beyazlı ekipte 647 maçta görev aldı. Başarılı futbolcu, söz konusu mücadelelerde 353 gol attı ve 165 asist kaydetti.

BENZEMA KİMDİR?

Karim Mostafa Benzema 19 Aralık 1987; Lyon, Fransa, Cezayir asıllı Fransız millî futbolcudur. La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giymektedir.

Bron Terraillon

Futbola doğup büyüdüğü Lyon şehrinde bölgesel bir takım olan Bron Terraillon'da başlamıştır.

Olympique Lyonnais

1996 yılında şehrin en büyük takımlarından Lyon'un çatısı altında genç kulüp akademisine katılmıştır. İlk profesyonel maçına 2004-05 sezonunda çıkmıştır. Kulübüyle dört yıl üst üste şampiyonluk sevinci yaşamıştır. Fransa Ligue 1'in 2007-2008 sezonunda gol kralı olmuştur.

Real Madrid

2009-10 sezonu: Transferi ve adaptasyonu

1 Temmuz 2009'da Lyon'un Benzema'nın transferi için İspanyol kulübü Real Madrid ile anlaşmaya vardığı duyuruldu. Transfer ücreti 35 milyon avro olarak belirlendi ve teşviklere bağlı olarak bu ücret 41 milyon avroya kadar yükselebilecekti. 9 Temmuz'da Benzema sağlık kontrolünden başarıyla geçti ve aynı gün öğleden sonra altı yıllık sözleşmeyi imzaladı. O gece Santiago Bernabéu Stadyumu'nda, daha önceki Kaká ve Cristiano Ronaldo transferlerinde olduğu gibi, resmi olarak Real Madrid oyuncusu olarak tanıtıldı. Benzema, Real Madrid formasıyla ilk maçına 20 Temmuz'da İrlanda kulübü Shamrock Rovers ile Dublin'de oynanan sezon öncesi hazırlık karşılaşmasında çıktı ve ilk yarıda yedek soyundu. Kulübün 1-0 kazandığı maçta tek golü 87. dakikada attı. 24 Ağustos'ta Benzema, Santiago Bernabeu Kupası için her yıl düzenlenen dostluk turnuvasında Real Madrid'in Norveç kulübü Rosenborg'u 4-0 yendiği maçta iki gol attı. Bu gollerle Real Madrid formasıyla sezon öncesi toplam gol sayısını beşe çıkardı ve golcü arkadaşı Raúl ile birlikte gol kralı oldu.

Benzema, Real Madrid formasıyla ilk lig maçına 29 Ağustos 2009'da Deportivo La Coruña karşısında çıktı. Maça başladı, ancak Madrid 3-2 kazanırken ikinci yarıda oyundan alındı. Bir ay sonra, lige yeni yükselen Xerez'e karşı 5-0'lık galibiyette kulüp için ilk golünü attı. Villarreal'e karşı hafta ortası maçını kaçırdıktan sonra, hafta sonu Tenerife'ye karşı Benzema, 3-0'lık bir iç saha galibiyetinde Madrid için ilk duble golünü attı. Kulüp için ilk Şampiyonlar Ligi maçına 30 Eylül'de Marsilya'ya karşı grup aşamasında çıktı.

Kasım ayının sonlarında Benzema, teknik direktör Manuel Pellegrini'nin forvette Gonzalo Higuaín'i tercih etmesi nedeniyle çoğunlukla yedek olarak sahaya çıkmaya başladı. Yedek kalmasıyla eş zamanlı olarak, forvet oyuncusu da İspanyol medyası tarafından düşük performansı ve henüz İspanyolca öğrenmeye başlamadığı için ülkeye uyum sağlamakta yaşadığı zorluklar nedeniyle eleştiriliyordu. Hatta bir İspanyol gazetesi Marca'nın bir blog yazarı tarafından, satılmadan önce kulüpte çalkantılı bir yıl geçiren eski Real Madrid forveti Nicolas Anelka'ya atıfta bulunularak "yeni Anelka" ilan edildi. Benzema, vatandaşı Zinedine Zidane tarafından savunuldu ve kendisinin de kulübe geldikten iki ay sonra eleştirildiğini, Benzema'nın yetenekli olduğunu ve Real Madrid'e kazandırılması gerektiğini söyledi.

5 Aralık'ta Benzema, Rafael van der Vaart'ın yerine oyuna girdi ve Almería'yı 6-0 yendikleri maçta üçüncü golü attı. Almería maçından bir gün sonra Benzema eleştirilere "Real Madrid'e tamamen entegre oldum ve çok mutluyum" ve "Evet, adaptasyonumu geliştirdim. Yeni bir evim var ve takım arkadaşlarımla kendimi daha iyi anlayabilmek için İspanyolca öğreniyorum." diyerek cevap verdi. Yaklaşık bir ay yedek kaldıktan sonra 12 Aralık'ta Valencia deplasmanında Higuaín'in yanında başladı. Bir hafta sonra Benzema yedek kulübesine döndü. Ocak 2010'un başlarında Higuaín'in sakatlanmasının ardından Pellegrini, Benzema'yı tekrar ilk 11'e dahil etti. Higuaín'in yokluğunda ilk iki maçında gol atamayan Benzema, 30 Ocak'ta Deportivo La Coruña karşısında deplasmanda alınan 3-1'lik önemli galibiyette iki gol birden attı. Higuaín'in dönüşünün ardından Benzema tekrar yedek kulübesine çekildi ve sezonu yedek kulübesinde üst üste sekiz maça çıkarak tamamladı. Bu maçlardan birinde Athletic Bilbao'ya karşı 5-1 kazanılan maçta sezonun son golünü attı.

2010-11 sezonu: İlk 11 oyuncusu olma

2010-11 sezonu öncesinde Benzema, Real Madrid'in yeni teknik direktörü José Mourinho'nun yönetimi altında 9 numaralı formayı giymeye başladı. Sezon öncesi basın toplantısında Mourinho, Benzema'nın son derece yetenekli olduğunu ama bunun tek başına yeterli olmadığını anlaması gerektiğini ve Real Madrid'in durağan değil, hareketli forvete ihtiyaç duyduğunu söyledi. Mourinho'nun bu sözleri daha sonra Benzema'nın "çalışmaya alışık olmadığını" kabul eden Fransa milli takımının yeni teknik direktörü Laurent Blanc tarafından da yinelendi. Blanc ayrıca forvet oyuncusunun potansiyelini gerçekleştirebilmesi için kilo vermesi gerektiğini belirtti.

Mourinho'nun forvet olarak Ronaldo ve Higuaín'i tercih etmesi nedeniyle Benzema, takımın Mallorca ile oynadığı sezonun açılış lig maçında yedek kulübesinde başladı. Eylül ayındaki millî aranın ardından, Osasuna karşısında alınan 1-0'lık galibiyette ilk maçına çıktı. 21 Eylül'de Benzema, Espanyol'a karşı alınan 3-0'lık galibiyette yedek olarak sahaya çıktı ve sezonun ilk golünü attı. Daha sonra Benzema, yaklaşık iki ay boyunca iç sahada gol atamadı.

10 Kasım'da Benzema, 2010-11 sezonunda Copa del Rey'de Real Murcia'ya karşı sezonun ikinci golünü attı. Kasım ayının sonlarında Benzema, Higuaín'in sırtındaki ciddi sakatlık ve takımın üst düzey forvet eksikliğinin ardından ilk on bire dahil edildi. Kalıcı olarak ilk on bire girdikten sonraki ilk maçında, Hollanda kulübü Ajax'a karşı grup aşaması fikstüründe sezonun ilk Şampiyonlar Ligi golünü attı. Madrid'in Fransız ekibi Auxerre ile oynadığı son grup aşaması maçında Benzema, 4-0'lık galibiyette kulüp için ilk hat-trick'ini yaptı. Attığı ilk gol, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi dönemindeki 300. golü oldu. İki hafta sonra Benzema, bu kez Copa del Rey'de Levante'yi 8-0 mağlup ettikleri maçta bir hat trick daha yaptı. Ocak ayının sonlarında Benzema, Real Madrid kariyerinde ilk kez arka arkaya maçlarda gol attı. Üç gün sonra Benzema, takımının Copa del Rey yarı final eşleşmesinin ilk ayağında Sevilla karşısında aldığı galibiyette takımının tek golünü kaydetti. Real Madrid daha sonra ikinci maçta Sevilla'yı 2-0 yenerek kulüp tarihindeki 37. Copa del Rey finaline yükseldi.

Emmanuel Adebayor'un kiralık olarak gelmesinin ardından Benzema, Şubat 2011'de üst üste iki lig maçında forma giymedi. İlk on bire 19 Şubat'ta döndü ve sekiz maçta on gol attığı bir seriye başladı. Bu on gole Málaga, Racing de Santander ve Hércules'e karşı üst üste üç maçta attığı ikişer golün yanı sıra Madrid'in eski kulübü Lyon'a karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında attığı gol de dahildi. Memleketinin kulübüne karşı attığı gol, profesyonel kariyerinin 100. golü ve Real Madrid'in Gerland Stadyumu'nda altı yıl sonra attığı ilk goldü, ancak Benzema bu golün getirdiği onura rağmen eski kulübüne duyduğu saygıdan dolayı kutlama yapmadı.

Tüm kulvarlarda çıktığı 48 karşılaşmada, 26 gol atan Benzema, Ronaldo'nun ardından takımın en skorer ikinci oyuncusu oldu ve Real Madrid ile Copa del Rey'i kazanarak, kulüpteki ilk kupasını kazandı. Sezonun özellikle ikinci yarısında gösterdiği performansından dolayı, teknik direktör Mourinho, kulüp yetkilileri Florentino Pérez ve Emilio Butragueño'nun yanı sıra milli takım menajeri Laurent Blanc tarafından övüldü.

2022-23 sezonu: Kaptanlık, tüm zamanların en skorer iki oyuncusu olma ve ayrılış

Marcelo'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte Benzema takımın en kıdemli üyesi olarak kaptanlığa terfi etti. Benzema, 10 Ağustos 2022'de Eintracht Frankfurt'a karşı oynanan 2022 UEFA Süper Kupası maçında attığı golle gol sayısını 324'e çıkardı ve Raúl'ü geçerek Real Madrid'in tüm zamanlardaki en golcü ikinci oyuncusu oldu. 2 Nisan 2023'te Benzema, Real Valladolid karşısında alınan 6-0'lık galibiyette 6 dakika 30 saniye içinde hat-trick yaparak, 1950'de 4 dakikada üç gol atan Pahiño ve 1992'de 6 dakikada gol atan Fernando Hierro'nun ardından La Liga'da kulüp tarihinin en hızlı hat-trick yapan üçüncü oyuncusu oldu. Sadece üç gün sonra, Copa del Rey yarı finalinde Barcelona'ya karşı deplasmanda alınan 4-0'lık galibiyette arka arkaya hat-trick yaparak 1995'te Iván Zamorano'dan sonra El Clásico'da bu başarıya ulaşan ikinci Real Madrid oyuncusu ve 1963'te Ferenc Puskás'tan sonra Camp Nou'da hat-trick yapan ikinci Real Madrid oyuncusu oldu. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea karşısında Real Madrid formasıyla 130. Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Böylece Real Madrid formasıyla 150 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan İker Casillas'ın ardından Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen 2. futbolcusu oldu.

4 Haziran 2023 tarihinde Real Madrid, Benzema'nın 2022-23 sezonunun tamamlanmasının ardından kulüpten ayrılacağını doğruladı.