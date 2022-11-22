Dünya Kupası 2022'de bugün Fransa'nın maçı olacak. Fransa'nın ilk 11'ini gören seyirciler Benzema'nın olmadığını görünce, Benzema Fransa maçında yok mu, neden yok? Karim Benzema Fransa Dünya Kupası maçında var mı, yok mu, niye yok, sakat mı, yedek mi? araştırması yaptı. Peki, Benzema neden yok? İşte detaylar...

Benzema maçta forma giymeyecek mi? Karim Benzema Dünya Kupası turnuvasında yok mu, niye yok? Karim Benzema Fransa'da ilk 11'de değil mi, yedek mi başlayacak? Ayrıntılar sizlerle...

BENZEMA FRANSA MAÇINDA YOK MU, NEDEN YOK?

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun antrenmanda kalçasından sakatlandığı ve Dünya Kupası'nda milli takımdaki yerini alamayacağı kaydedildi. Ayrıca Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'da, N'Golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku da sakatlıkları nedeniyle Katar'a getirilmemişti. Buna göre Benzema sakatlığı nedeniyle turnuva boyunca Fransa milli takımında yer almayacak.

FRANSA İLK 11

1 Hugo Lloris

2 Benjamin Pavard

5 Jules Kounde

21 Lucas Hernandez

24 Ibrahima Konate

7 Antoine Griezmann

8 Aurelien Tchouameni

10 Kylian Mbappe

11 Ousmane Dembele

14 Adrien Rabiot

9 Olivier Giroud