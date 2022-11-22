2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte gözler geçen sezonun Ballon d'Or sahibi Karim Benzema'yı aradı. Benzema Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Benzema 2022 Dünya Kupası Fransa kadrosunda var mı?

Benzema Dünya Kupası'nda oynayacak mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte gözler geçen sezonun Ballon d'Or sahibi Karim Benzema'yı aradı. Benzema Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Benzema 2022 Dünya Kupası Fransa kadrosunda var mı? İşte detaylar...

BENZEMA DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK MI?

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun antrenmanda kalçasından sakatlandığı ve Dünya Kupası'nda milli takımdaki yerini alamayacağı kaydedildi.

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'da, N'Golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku da sakatlıkları nedeniyle Katar'a getirilmemişti.

BENZEMA ASLEN NERELİ?

Karim Mostafa Benzema, Cezayir asıllı Fransız millî futbolcudur. La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giymektedir.

FRANSA MİLLİ TAKIMI KADROSU

Kaleci: Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda

Savunma: Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano, Raphael Varane

Orta saha: Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Jordan Veretout

Forvet: Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Christopher Nkunkuz