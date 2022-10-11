TRT1 kanalında yayınlanan Balkan Ninnisi her Salı izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin izleyicileri tarafından Benu Şahin'in kim olduğu araştırılıyor. Balkan Ninnisi Maria'nın gerçekte kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Benu Şahin kimdir? Balkan Ninnisi Maria kim? Benu Şahin Instagram hesabı! İşte detaylar...

Balkan Ninnisi dizisi her Salı TRT1 kanalında izleyicilerle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken Balkan Ninnisi dizisinde Maria karakterine hayat veren Benu Şahin merak konusu oldu. izinin izleyicileri tarafından Benu Şahin'in kim olduğu araştırılıyor. Balkan Ninnisi Maria'nın gerçekte kim olduğu aratılıyor. Peki, Benu Şahin kimdir? Balkan Ninnisi Maria kim? Benu Şahin Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

BENU ŞAHİN KİMDİR?

Balkan Ninnisi dizisinde Maria karakterine hayat veren oyuncu Benu Şahin, yaşamını Makedonya, Kosova ve Türkiye içinde geçirmektedir. Melih Değirmenci menajerlik şirketine bağlı olarak çalışan oyuncumuz Benu Şahin hayvan severliği ile tanınmaktadır. Sektörün yeni yüzlerinden olan genç oyuncumuz Benu Şahin, daha önce herhangi bir dizi yada film projesinde yer almamıştır. Bundan dolayı Balkan Ninnisi dizisiyle sektöre adım atan oyuncumuz hakkında fazla bir bilgi yoktur. Sektörün yeni yüzlerinden olan oyuncumuz Benu Şahin, Balkan Ninnisi dizisinde Maria karakterine hayat vermektedir. Benu Şahin daha önce herhangi bir dizide yer almamıştır ve oyuncumuzun yer aldığı ilk projesi Balkan Ninnisi dizisidir.

BALKAN NİNNİSİ MARİA KİM?

Benu Şahin, Balkan Ninnisi dizisinde Maria karakterine hayat veriyor. TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Balkan Ninnisi dizisinde yer alan Maria, dizinin ana karakterlerinden biridir. Maria karakteri, dizinin neşe kaynağıdır. Jovanka'nın kardeşi olan ve baskıcı bir ailede büyüyen Maria, güler yüzlü ve ailesine gerektiğinde tepkiler verebilen bir kızdır.