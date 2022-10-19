Oyuncu Bensu Soral kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Bensu Soral eşi kim? Bensu Soral eşi Hakan Baş kimdir? İşte detaylar...

Bensu Soral Tuzak dizisindeki rolüyle dikkat çekti. Oyuncu Bensu Soral kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Bensu Soral eşi kim? Bensu Soral eşi Hakan Baş kimdir? Detaylar haberimizde...

BENSU SORAL EVLİ Mİ?

Tatlı Küçük Yalancılar, İçerde ve Cam Tavanlar gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren 30 yaşındaki güzel oyuncu Bensu Soral, 2018 yılında iş insanı Hakan Baş ile nikah masasına oturdu. Çift, geçtiğimiz sene bir kriz yaşadı ve boşanmanın eşiğinden dönse de ikilinin evlilikleri hala devam etmektedir.

BENSU SORAL EŞİ KİM?

Ünlü oyuncu Bensu Soral, 2018 yılında iş insanı Hakan Baş ile nikah masasına oturmuştur. 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Baş, Liseyi Üsküdar Amerikan Lisesi, lisans eğitimini Cornell University, MBA eğitimini ise Yale University'de tamamlamıştır. Bilgi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ ve İstanbul Üniversitesi tarafından farklı yıllarda "yılın girişimcisi" olarak ödüllendirilen Hakan Baş, aynı zamanda Wired dergisi tarafından 2016'da "teknolojiye yön veren global 100 isim"den biri olarak adlandırılmıştır.