Benoit Bastien kimdir? Barcelona - Galatasaray maçı hakemi Benoit Bastien kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Bugün oynanacak Barcelona - Galatasaray son 16 UEFA Avrupa Ligi maçının hakemi Benoit Bastien oldu. Bunun ardından futbolseverler, Benoit Bastien kimdir? Barcelona - Galatasaray maçı hakemi Benoit Bastien kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. İşte detaylar...
Barcelona - Galatasaray maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bunun akabinde GS taraftarları, Benoit Bastien kimdir? Barcelona - Galatasaray maçı hakemi Benoit Bastien kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, Benoît Bastien kimdir, hayatı ve biyografisi nedir?
BENOİT BASTİEN KİMDİR?
Benoît Bastien (d. 17 Nisan 1983), Fransız futbol hakemidir. Kariyerine 2009 yılında başlamıştır. Genellikle Ligue 1 karşılaşmalarında görevlendirilen Bastian, 2014 yılından itibaren uluslararası karşılaşmalarda da görevlendirilmektedir.
Benoît Bastien doğum tarihi : 17 Nisan 1983
Benoît Bastien kaç yaşında : 38 yaşında
Benoît Bastien nereli : Fransa
Benoît Bastien mesleği ne : Hakem
Fransız hakem 20 Ekim 2016'da oynanan, Manchester United'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği UEFA Avrupa Ligi grup maçında da görev almıştır.
Benoît Bastien, 10 Mart Perşembe günü Barcelona-Galatasaray maçını yönetecek.
Galatasaray - Beşiktaş derbisini sizce hangi takım kazanır? #GS | #BJK | #GSvBJK— Haberler (@Haberler) March 14, 2022