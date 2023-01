Gündemde yer alan isimlerden biri olan Bennu Gerede hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Bennu Gerede'nin hayatını araştırıyor. Peki, Bennu Gerede kimdir? Bennu Gerede kaç yaşında, nereli? Bennu Gerede hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

BENNU GEREDE KİMDİR?

Bennu Gerede (30 Ağustos 1971, İstanbul), Türk oyuncu, fotoğrafçı. 30 Ağustos 1971'de İstanbul'da doğdu. Babası doktor Selçuk Gerede, annesi film yönetmeni ve senarist Canan Gerede'dir. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet tarihinin önemli isimlerinden ve Atatürk'ün arkadaşlarından olan eski büyükelçi albay Hüsrev Gerede'nin torunudur. Birleşmiş Milletler'de doktor olarak görev yapan babasının işi nedeniyle bebeklik döneminden itibaren New York'ta büyüdü. New York'taki Parsons School of Art'ta fotoğrafçılık öğrenimi gördü. Mezuniyetinin ardından ablası Şiva Gerede ile birlikte İstanbul'da bir süre mankenlik, fotomodellik, oyunculuk yaptı. Oyunculuk yaşamı 1989 yılında TRT için çekilen "İz Peşinde" dizisinde Füsun karakterini canlandırarak başladı. İlk sinema filmi 1991 yılında çekilen Kurt Kanunu idi. Annesi Canan Gerede'nin senaryosunu yazdığı ve yönettiği, şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan Aşk Ölümden Soğuktur filminde Kadir İnanır ile başrolü paylaştı. Bu filmdeki performansı, Soçi Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu, Angers Avrupa İlk Filmler Festivali'nde Jean Carment Ödülü ile ödüllendirildi.

Fransa'ya giderek bir yatılı okulda fotoğrafçılık eğitimi alan Gerede, Türkiye'ye döndükten sonra moda ve portre fotoğrafçılığı yaptı. Elle, Marie Claire, Harper's Bazaar gibi moda dergileri için çalıştı. "Sosyetik fotoğrafçı" olarak tanındı. Katıldığı ilk sergi, 1994'te İstanbul'da "Abidin Dino Portreleri" sergisi oldu. Sanat fotoğraflarında ağırlıklı olarak kadın, beden, cinsellik temalarına yer verdi. 1999 yılında fotoğrafçı Koray Erkaya ile evlendi. Eşi ile New York'ta yaşadı. Çiftin bu evlilikten üç oğlu oldu, 2006 yılında boşandılar. 2007'de Gerede'nin fotoğrafçı Ahmet Ağaoğlu ile beraberliğinden dördüncü oğlu dünyaya geldi. İkinci evliliğini 2010 yılında Cem Özhanlı ile yaptı, 2011 yılında boşandı. İlişkilerinde şiddete maruz kaldı ve bunu 2019 yılında yayımladığı Ben, Ben Nü adlı otobiyografik romanda paylaştı.

İlk kişisel sergisini 2010 yılında İstanbul'da açtı. Teslimiyet başlıklı sergide başlık parası, kuma, zina ve bir genç kızın adet olması gibi kadınların hayatına ait konulara yer verdi. 2011 yılında kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla İzmir'de Aşk Töre(n)leri isimli bir fotoğraf sergisi açtı. 2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında "Ünlüler" takımında yer aldı. 125 ünlünün portre fotoğraflarından oluşan Bennu Yüz 25 adlı kitabı 2015 yılında yayımladı. 2017'de çocukları ile Endonezya'ya taşındı ve iki yıl Bali adasında yaşadıktan sonra Türkiye'ye döndü.