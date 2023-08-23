Galatasaray'ın transfer gündemi oldukça yoğun. Son olarak Benjamin Rollheise ile anılan kulüp, taraftarların merak konusu oldu. Benjamin Rollheise'nin kim olduğu, mevkisi ve yaşı hakkında bilgi arayışı sürüyor. Özellikle Rollheise'nin Galatasaray'a transfer olup olmayacağı konusu büyük merak uyandırıyor.

Benjamin Rollheise kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Benjamin Rollheise Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Benjamin Rollheise kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Benjamin Rollheise Galatasaray'a gelecek mi?

BENJAMİN ROLLHEİSE KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Doğum: 24 Mart 2000 (23 yıl yaşında), Coronel Suárez, Arjantin Benjamín Rollheiser, Estudiantes de La Plata için kanat oyuncusu olarak oynayan Arjantinli bir profesyonel futbolcudur

Benjamin Rollheise transferi hakkınahenüz açıklama yapılmadı.