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Benin - Ruanda ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 22 Mart Benin - Ruanda maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

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Benin - Ruanda ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 22 Mart Benin - Ruanda maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Benin - Ruanda maçı oldu. Peki, Benin - Ruanda ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 22 Mart Benin - Ruanda maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Benin - Ruanda maçı ne zaman başlayacak? Benin - Ruanda maçının özeti nerede yayınlanır? Benin - Ruanda maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...

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Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Benin - Ruanda maçı olacak. Peki, Benin - Ruanda ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 22 Mart Benin - Ruanda maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...

Benin - Ruanda Afrika Uluslar Kupası Eleme maçı 22 Mart 2023 Çarşamba günü yani bugün saat 18:00'da başlayacak.

Maçı Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Maç, Cotonou'da, Stade de l'Amitié Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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