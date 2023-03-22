Benin - Ruanda ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 22 Mart Benin - Ruanda maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
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Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Benin - Ruanda maçı oldu. Peki, Benin - Ruanda ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 22 Mart Benin - Ruanda maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Benin - Ruanda maçı ne zaman başlayacak? Benin - Ruanda maçının özeti nerede yayınlanır? Benin - Ruanda maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Benin - Ruanda maçı olacak. Peki, Benin - Ruanda ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 22 Mart Benin - Ruanda maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
Benin - Ruanda Afrika Uluslar Kupası Eleme maçı 22 Mart 2023 Çarşamba günü yani bugün saat 18:00'da başlayacak.
Maçı Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Cotonou'da, Stade de l'Amitié Stadyumu'nda oynanacak.