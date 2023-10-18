TRT 1'in sevilen dizisi Benim Güzel Ailem Çarşamba günü 16. Bölümüyle ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Benim Güzel Ailem yeni bölüm (16. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

BENİM GÜZEL AİLEM YENİ BÖLÜM (16. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Benim Güzel AilemHer Çarşamba TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Benim Güzel Ailem 16. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Peki, Benim Güzel Ailemyeni bölüm (16. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Benim Güzel Ailemyeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

BENİM GÜZEL AİLEM YENİ BÖLÜM (16. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Benim Güzel Ailemher Çarşamba TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Benim Güzel Ailembu akşam (17 Ekim) saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Benim Güzel Ailemkanalını ziyaret edebilirsiniz.

BENİM GÜZEL AİLEM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1'nin sevilen dizisi "Benim Güzel Ailem " her Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Benim Güzel Ailem" bu akşam, 17 Ekim'de saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Sadullah Celen'in, senaryosunu ise Baykut Badem'in kaleme aldığı "Benim Güzel Ailem" dizisinin oyuncu kadrosunda; Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Ufuk Özkan, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Meltem Pamirtan, Serra Pirinç, Münire Apaydın, Emre Akkuş, Toprak Can Adıgüzel, Utku Çoskun, Ebrar Karabakan, Mina Sinenden, Ahmet Hakan Ünal , Özlem Kaplan ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu yer alıyor.

BENİM GÜZEL AİLEM KONUSU NEDİR?

Canan telefonunu açmayan Rasim'e sitem eder. Rasim küslüğü Canan'ın başlattığını eğer pes ederse kendisiyle konuşacağını söyler. Rasim Deniz'e tüm aileyi toplayıp geldiği için kızgındır. Deniz ise durumun öyle olmadığını ve yakalandığını söyler. Derya ve Öznur iş birliği yapar. Ferdi'ye tasarımlarını yaptığı diziden Derya'ya teklif geldiğini ve haremde gözde hasekilerden birini oynayacağını söyler. Ferdi benim menajerim figürasyona bakamaz diye isyan çıkarır. Adnan Canan'a dert yanar. Müteahhitle başının dertte olduğunu Rasim'e nasıl söyleyeceğini kara Kara düşünür. Rasim Sina'nın Damla'yı kaçırdığını düşünürken, Damla durumun tam tersi olduğunu söyler ve Sina'yı ben kaçırdım der. Bunun üzerine Rasim Damla'ya yıkıl karşımdan diyerek tepki gösterir.

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