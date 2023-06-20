TRT 1 yeni dizisi Benim Güzel Ailem ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Fragmanıyla dikkat çeken dizinin konusu merak konusu oldu. Peki, Benim Güzel Ailem oyuncuları kimler? Benim Güzel Ailem konusu ne? Benim Güzel Ailem nerede çekiliyor? İşte detaylar...

Benim Güzel Ailem dizisi ilk bölümüyle Çarşamba günü TRT 1 ekranında izleyicisiyle buluşacak. TRT 1 yeni dizisi Benim Güzel Ailem konusu ve oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrolünde Erdal Özyağcılar'ın yer aldığı Benim Güzel Ailem'in karakterleri merak konusu oldu. Peki, Benim Güzel Ailem oyuncuları kimler? Benim Güzel Ailem konusu ne? Benim Güzel Ailem nerede çekiliyor? Detaylar haberimizde...

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCULARI KİMLER?

Benim Güzel Ailem dizisinin oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar gibi ünlü isimler yer almaktadır.