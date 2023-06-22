Benim Güzel Ailem nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Benim Güzel Ailem dizi çekimleri nerede yapıldı?
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TRT 1'in sevilen dizisi Benim Güzel Ailem nerede çekiliyor merak edildi. Peki, Benim Güzel Ailem dizisi nerede çekiliyor? Benim Güzel Ailem hangi il ve ilçede çekiliyor? Benim Güzel Ailem dizisi hangi ilde geçiyor? İşte detaylar...
İlk bölümüyle 21 Haziran Çarşamba günü ekranlara gelen Benim Güzel Ailem dizisinin çekim yerleri ve çekim mekanları merak edildi. Peki, Benim Güzel Ailem nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Benim Güzel Ailem dizi çekimleri nerede yapıldı? İşte bilgiler...
Benim Güzel Ailem dizisi genel olarak İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çekildiği mekanlar İstanbul'da yer alıyor.
Benim Güzel Ailem dizisinde küçük bir mahallede yaşayan, koca yürekli insanların sımsıcak hikayesi anlatılacaktır. Fragmanıyla dikkat çeken dizinin ilk bölümü 21 Haziran Çarşamba günü TRT 1 ekranında yayınlanacaktır.
Erdal Özyağcılar
Onur Buldu
Seray Gözler
Melis Babadağ
Aycan Koptur
Nergis Kumbasar