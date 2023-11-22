Benim Güzel Ailem 20. bölüm CANLI İZLE! 22 Kasım Benim Güzel Ailem yeni bölüm İZLE! Benim Güzel Ailem FULL HD İZLE!

Başrollerinde Şebnem Bozoklu ve Tolga Tekin'in yer aldığı Benim Güzel Ailem dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Güzel Ailem, farklı konusuyla dikkat çekiyor. Benim Güzel Ailem dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Benim Güzel Ailem dizisinin canlı izleme linki araştırılmaktadır. Benim Güzel Ailem 20.bölüm canlı yayın!

BENİM GÜZEL AİLEM KONUSU NEDİR?

Akyol ailesinin büyükleri, çocuklarının evlilikleriyle ilgili birçok sorunla uğraşırken bir de evin küçük kızı Damla'nın evlilik telaşına girer. Aile büyükleri bir yandan tüm çocuklarının evliliklerindeki pürüzleri çözmeye çalışırken, Damla'nın düğün günü evlilikten vazgeçtiğini söylemesi ile büyük bir şok yaşar. Aile bireyleri Damla'yı bu kararından vazgeçirmek için uğraşırken bir yandan da durumun sebebini çözmeye çalışır.

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCULARI KİMLER?

Benim Güzel Ailem dizisinin oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar gibi ünlü isimler yer almaktadır.

BENİM GÜZEL AİLEM SON BÖLÜMDE NELER ODLU?

Adnan'ın mührü kırıp içeri girmesiyle Rasim, ne yapacağını bilemez. Canan da bu sırada her şeyden habersiz evde yemek hazırlarken kapıya resmi bir minibüs yanaşır. Adnan'ın her zamanki umursamazlığı Rasim'i öfkelendirir. Canan, tam da evine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken zabıta, mührün kırılıp içeri girildiğini fark eder ve evin kapısında bir kez daha mühür vurulur. Zabıta amiri, Rasim'e "6 aydan 3 yıla kadar hapis" deyince Rasim, fenalaşır. Gökçe'nin intikam planıyla kendisini metruk bir depoda bulan Ferdi'nin çaresizliği, yanına gelen Gökçe'nin kendisine gösterdiği fotoğraflarla iyice artar. Gökçe'nin Öznur'la arasını bozmaya niyetli olduğunu fark eden Ferdi, Onur'a "Ne istersen yaparım" diye teklifte bulunur. Mahmut, Oğuz ile Tuğçe arasındaki yakınlaşmayı fark edip bu durumu da Feryal'e söyler. Feryal, duydukları karşısında sevinçten havalara uçar. Nedim, bir hayır için içerisinde neler olduğundan habersiz antika koltukların yüzünü değiştirmek ister. Yanında Adnan varken şilteyi bir kaldırır ve rulo haline getirilmiş paralar etrafa dağılır. Adnan, paraları alıp ortak iş kurmak isterken Nedim, bu fikre karşı çıkar. Canan, gece yarısı Sina ve Damla'nın evine sessizce girer. Mum ışığında oturan yeni evlilerden Sina, "Belediye bizim de elektriklerimizi kesti efendim. Ben aslıda sandığınız gibi zengin de değilim" diye şaka yapar. Tuğçe'nin eve geç gelmesine kızan Nedim, motosikletten inerken kızını görür. Yanındakinin Oğuz olduğunu düşünüp ona vurmaya başlar ama aslında vurduğu kişi Mahmut'tur. Gökçe, diziye dönemeyince Ferdi'den intikamını alır. Basına sızan fotoğraflar, hem aileyi karıştırır hem de dizinin yayından kaldırılmasına yol açar.

BENİM GÜZEL AİLEM 20.BÖLÜM CANLI İZLE!

Benim Güzel Ailem yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Benim Güzel Ailem dizisinin 20.bölümü saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanacaktır.