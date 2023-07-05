TRT 1 yeni dizisi Benim Güzel Ailem yeni bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Farklı konusuyla dikkat çeken dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Benim Güzel Ailem 2.bölüm CANLI İZLE! 5 Temmuz Benim Güzel Ailem yeni bölüm İZLE! Benim Güzel Ailem canlı yayın! İşte detaylar...

Benim Güzel Ailem dizisi yeni bölümüyle Çarşamba günü TRT 1 ekranında izleyicisiyle buluşacak. TRT 1 yeni dizisi Benim Güzel Ailem konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrolünde Erdal Özyağcılar'ın yer aldığı Benim Güzel Ailem'in yeni bölümü merak konusu oldu. Benim Güzel Ailem 2.bölüm canlı izle! Benim Güzel Ailem yeni bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 Temmuz Benim Güzel Ailem canlı izleme linki!

BENİM GÜZEL AİLEM KONUSU NE?

Canan Rasim'i aile fertlerinin gül gibi geçinip gittiğine ve hiçbir sorunlarının olmadığına ikna etmeye çalışmaktadır. Akyol ailesinde ise durumlar hiçte öyle değildir. Derya ışık hızıyla Nedim'den ayrılmaya karar verir. Öznur evin satılmasını hazmedemeyip soluğu baba ocağında alırken, iki terapist Kaan ve Öznur gitgide kendileri terapist desteğine ihtiyaç duyacak duruma gelmiştir. Aile bütün bu olaylarla yangın yerine dönerken evin küçük kızında ateş bacayı sarmış, Akyol ailesi bütün bu sorunlar yetmezmiş gibi bir de evlilik telaşına girmiştir.

BENİM GÜZEL AİLEM CANLI İZLE!

Benim Güzel Ailem TRT1 dizisinde saat 20.00'da yayınlanmaktadır.