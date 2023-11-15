Benim Güzel Ailem 19. bölüm CANLI İZLE! 15 Kasım Benim Güzel Ailem yeni bölüm İZLE! Benim Güzel Ailem FULL HD İZLE!

Başrollerinde Şebnem Bozoklu ve Tolga Tekin'in yer aldığı Benim Güzel Ailem dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Güzel Ailem, farklı konusuyla dikkat çekiyor. Benim Güzel Ailem dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Benim Güzel Ailem dizisinin canlı izleme linki araştırılmaktadır. Benim Güzel Ailem 19.bölüm canlı yayın!

BENİM GÜZEL AİLEM KONUSU NEDİR?

Akyol ailesinin büyükleri, çocuklarının evlilikleriyle ilgili birçok sorunla uğraşırken bir de evin küçük kızı Damla'nın evlilik telaşına girer. Aile büyükleri bir yandan tüm çocuklarının evliliklerindeki pürüzleri çözmeye çalışırken, Damla'nın düğün günü evlilikten vazgeçtiğini söylemesi ile büyük bir şok yaşar. Aile bireyleri Damla'yı bu kararından vazgeçirmek için uğraşırken bir yandan da durumun sebebini çözmeye çalışır.

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCULARI KİMLER?

Benim Güzel Ailem dizisinin oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar gibi ünlü isimler yer almaktadır.

BENİM GÜZEL AİLEM SON BÖLÜMDE NELER ODLU?

Damla ve Sina, en sonunda muratlarına ermenin mutluluğunu yaşarken Canan ve Fidan ise düğünde takılan altın ile paraları saymaya koyulur. Adnan'ın aklı ise evdeki paralardadır. Çiçeği burnunda evliler, hayalleri olan Budva'ya doğru yola çıkar. Ancak balayı planı Canan'ın hiç hoşuna gitmez. Ancak asıl sorun evlerine gidince ortaya çıkar. Belediye evi mühürlemiştir. Rasim ve tüm aile, büyük bir şok yaşayıp işin aslını araştırırken Adnan, içi altın ve paralarla dolu bohçayı gizlice alıp arabanın bagajına koyar. Diğer planı ise evde kalan paraları herkesten gizli almaktır. Rasim'in hafta sonu boyunca eve giremeyeceklerini söylemesiyle başta Canan olmak üzere tüm aile nerede kalacaklarına dair planlar yapmaya başlar. Herkesin ortak kararı ise Sina'nın evinde kalmak olur… Ferdi ise rol aldığı dizinin yapımcısından aile halkı için istediği kıyafetlerin gelmesiyle sevinç yaşar. Ancak kutular açılınca ortaya çıkan kıyafetler, şaşkınlık yaratır. Evde kimin nerede yatacağı telaşı yaşanırken birden akıllara şu soru gelir: İçerisinde düğünde takılan altın ve paraların olduğu bohça nerede? Rasim ve tüm aile, büyük panikle bohçayı arar ama bulan olmaz… Adnan ise yaşanan paniği uzaktan zevkle izler… Yeni evlilerin balayı hayali ise Damla'nın uçak korkusuna takılınca Damla ve Sina, eve dönmeye karar verir. Gece herkes uyurken evlerine girince ise ortalık bir anda karışır. Ferdi'nin kendisini diziden kovdurmasıyla öfkelenen Gökçe, sette Ferdi'ye saldırır. Bir yandan aklı evdeki paralarda olan Adnan, rahat uyuyabilmek için ne yapar eder evin mührünü söküp içeriye girer. Sabah panikle evden çıkarken makinesini alır ama içerisi parayla dolu bavulu unutur. Aklı paralarda kalan Adnan ise eve yeniden girer. Rasim de içerideyken kapıya resmi minibüs yanaşır. Rasim yine Adnan'a bağırır: "Yaktın bizi Adnan!" Yönetmenliğini Levent Türkan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Baykut Badem'in kaleme aldığı "Benim Güzel Ailem" dizisinin oyuncu kadrosunda; Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Ufuk Özkan, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Meltem Pamirtan, Serra Pirinç, Münire Apaydın, Emre Akkuş, Toprak Can Adıgüzel, Ebrar Karabakan, Mina Sinenden, Ahmet Hakan Ünal, Özlem Kaplan ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu yer alıyor.den Sina ile Damla'ya kadar herkes büyük bir sevinç yaşarken evde yaşanan bir olay yine herkesi şoke edecektir.

BENİM GÜZEL AİLEM 19.BÖLÜM CANLI İZLE!

Benim Güzel Ailem yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Benim Güzel Ailem dizisinin 19.bölümü saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanacaktır.