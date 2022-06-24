Beni Yıkamaz'a İddialı Klip

İlk kez bir Rap şarkı seslendiren Tuğba Ünal, şarkının klibi için Adana'da kamera karşısına geçmişti. İmaj yenileyen sanatçı, klipte ses getirecek görüntülere imza attı. Tuğba Ünal cesur sahneleriyle dikkat çeken klipte güzelliğiyle de adından söz ettirdi.Şarkıyla rap dünyasına da başarılı bir giriş yapan sanatçı, "Şarkımız kısa sürede çok güzel yorumlar aldı. Müthiş beğeni topladı. Yıllardır Rap söylemek istiyordum. Sonunda içime sinen, çok sevdiğim bir şarkıyla Rap sevenlerin karşısına çıktım. Rap dünyası. "BENİ YIKAMAZ" ile yıkılsın" dedi.

Sözleri ve aranjesi Arcey'e, bestesi de yeni nesil şarkı yazarı Çağrı Duran'a ait olan 'Beni Yıkamaz'ın yönetmenliğini de Ali Karagöz üstlendi.2022 yazının kulüp ve eğlence yerlerinin vazgeçilmez hit şarkısı olmaya aday…Tuğba Ünal'ın, Five Müzik etiketiyle yayınlanan "Beni Yıkamaz" isimli tekli çalışması, video klibiNetd Müzik'te yerini aldı.Youtube arama motoruna netd yazan müzikseverler Tuğba Ünal'ın şarkısına "videolar" sekmesinden ulaşabiliyor.