Beni Sev şarkı sözleri ne? Beni Sev şarkısı kimin?

Hande Yener'in şarkısı olan Beni Sev'in sözleri Yıldız Tilbe'ye aittir. Beni Sev son günlerde en çok söylenen şarkılardan biri oldu. Peki, Beni Sev şarkı sözleri ne? Beni Sev şarkısı kimin? İşte, Beni Sev şarkı sözleri!