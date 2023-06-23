Beni Sev şarkı sözleri ne? Beni Sev şarkısı kimin?
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Hande Yener'in şarkısı olan Beni Sev'in sözleri Yıldız Tilbe'ye aittir. Beni Sev son günlerde en çok söylenen şarkılardan biri oldu. Peki, Beni Sev şarkı sözleri ne? Beni Sev şarkısı kimin? İşte, Beni Sev şarkı sözleri!
Beni Sev şarkısı, son dönemin en popüler şarkılarından biri haine geldi ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, Beni Sev şarkı sözleri ne? Beni Sev şarkısı kimin?
BENİ SEV ŞARKI SÖZLERİ NE?
Söz : Yıldız Tilbe
Gel bu hayat seninle güzel
Ömür boyu bekledim
Masal yaşat bana
Yer etmesin acılar
Gelinir gidilir sevilir
Bu aşkın yolu belli
Hayal ettim seni
Beni sev beni sev
Beni sev
Yoluna yoluna
Delirdim uğruna
Ben bu gece sana özel
Bi şarkı besteledim
Seni sana yazdım
Sevişmeler imgeler
Söylenir beklenir kim bilir
Bu aşkın yolu belli
Hayal ettim seni
Beni sev beni sev
Beni sev
Yoluna yoluna
Delirdim uğruna
Beni sev, beni sev
Beni sev
Yoluna yoluna
Delirdim uğruna
Delirdim uğruna
Beni sev beni sev
Beni sev
Yoluna yoluna
Delirdim uğruna
Beni sev beni sev
Beni sev
Yoluna yoluna
Delirdim uğruna
Delirdim uğruna