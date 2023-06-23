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Beni Sev şarkı sözleri ne? Beni Sev şarkısı kimin?

Beni Sev şarkı sözleri ne? Beni Sev şarkısı kimin?

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Hande Yener'in şarkısı olan Beni Sev'in sözleri Yıldız Tilbe'ye aittir. Beni Sev son günlerde en çok söylenen şarkılardan biri oldu. Peki, Beni Sev şarkı sözleri ne? Beni Sev şarkısı kimin? İşte, Beni Sev şarkı sözleri!

Beni Sev şarkısı, son dönemin en popüler şarkılarından biri haine geldi ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, Beni Sev şarkı sözleri ne? Beni Sev şarkısı kimin?

BENİ SEV ŞARKI SÖZLERİ NE?

Söz : Yıldız Tilbe

Gel bu hayat seninle güzel

Ömür boyu bekledim

Masal yaşat bana

Yer etmesin acılar

Gelinir gidilir sevilir

Bu aşkın yolu belli

Hayal ettim seni

Beni sev beni sev

Beni sev

Yoluna yoluna

Delirdim uğruna

Ben bu gece sana özel

Bi şarkı besteledim

Seni sana yazdım

Sevişmeler imgeler

Söylenir beklenir kim bilir

Bu aşkın yolu belli

Hayal ettim seni

Beni sev beni sev

Beni sev

Yoluna yoluna

Delirdim uğruna

Beni sev, beni sev

Beni sev

Yoluna yoluna

Delirdim uğruna

Delirdim uğruna

Beni sev beni sev

Beni sev

Yoluna yoluna

Delirdim uğruna

Beni sev beni sev

Beni sev

Yoluna yoluna

Delirdim uğruna

Delirdim uğruna

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