Beni Satan Casus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Beni Satan Casus filmi ne zaman, nerede çekildi?

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BENİ SATAN CASUS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 3 Ağustos 2018 (ABD)

Los Angeles'ta kasiyer Audrey Stockman, erkek arkadaşı Drew onu terk ettikten sonra doğum gününü üzgün bir şekilde geçirir. En yakın arkadaşı ve oda arkadaşı Morgan Freeman, Audrey'i eşyalarını yakmaya ikna eder ve öncesinde ona bir uyarı olarak mesaj atar. Audrey, Drew'un onu öldürmeye çalışan adamlar tarafından takip edilen bir hükümet ajanı olduğundan habersizdir. Geri döneceğine söz verir ve bu arada hiçbir şeyi yakmamasını ister.

İş yerinde Audrey, kendisine arabasına kadar eşlik etmesini isteyen bir adamla flört eder. Bir minibüse zorla bindirilen adam kendini Sebastian Henshaw olarak tanıtır. Drew'un Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için çalıştığını ve kaybolduğunu söyler. Audrey ondan haber alamadığını iddia eder ve serbest bırakılır.

Drew, fantezi futbol kupası da dahil olmak üzere eşyaları için ortaya çıkar. İnsanlar onlara ateş etmeye başlar ve Audrey'e eğer ölürse Viyana'daki belirli bir kafeye gidip kupayı onun bağlantısına vermesi gerektiğini söyler. Drew daha sonra Morgan'ın bir bardan eve götürdüğü bir adam tarafından vurulur ve ardından onu balkondan iter.

Morgan, Audrey'i Viyana'ya gitmeye ikna eder. Kafede Sebastian belirir ve silah zoruyla kupayı ister. Audrey, tüm kafe saldırıya uğramadan önce kupayı gönülsüzce teslim eder. Arkadaşlar, motosikletli adamlar tarafından kovalanarak kaçarlar. Audrey, satın aldıkları birkaç sahte üründen biriyle değiştirdiği için Drew'un kupasını hala sakladığını söyler. Prag'a giden bir trene bindiklerinde , kupanın içinde bir USB olduğunu keşfederler . Morgan, ailesini arar ve ona Prag'da aile dostu Roger ile kalabileceklerini söylerler.

Audrey ve Morgan daireye varırlar, ancak "Roger"ın aslında onları uyuşturan ve gerçek Roger'ı öldüren bir casus olduğunu keşfederler. Morgan flash belleği yutmaya çalışır. Bu başarısız olduktan sonra, Audrey onları kaçıranlara onu tuvalete attığını söyler.

Kadınlar terk edilmiş bir jimnastik eğitim tesisinde uyanırlar ve daha önce Drew'un ebeveynleri gibi davranan yaşlı çift tarafından eğitilen Rus bir jimnastikçi, model ve suikastçı olan Nadejda tarafından işkenceye uğramak üzeredirler. Audrey ve Morgan, onları kurtarma emrine karşı gelen Sebastian tarafından kurtarılır. Sebastian onları Paris'teki patronuna götürür ve burada bir kez daha CIA ve MI6'ya sürücünün boşaltıldığını söylerler. Kadınlara Amerika'ya geri dönüş biletleri verilir ve Sebastian askıya alınır.

Havaalanına geri dönerken Sebastian, Drew'un "ebeveynlerinin" aslında kötü şöhretli suçlular olduğunu açıklar; Drew, USB'yi satmak için onlarla gizlice pazarlık ediyordu ve Audrey de onun gizli planının bir parçasıydı. Audrey, sürücüyü vajinasına sakladığını itiraf eder. Sebastian bilgileri şifresini çözemeyince, Morgan yardım için Edward Snowden'ı arar ve Snowden da bilgileri hacklemelerine yardımcı olur.

Üçlü Amsterdam'daki bir pansiyona gider ve burada Sebastian'ın CIA ortağı Duffer tarafından saldırıya uğrarlar. Duffer sürücüyü kendisi satmayı planlamaktadır. Pansiyondaki oda arkadaşları tarafından kurtarılırlar. Duffer soyulduklarını düşünür ve Duffer'ı ölümüne çarpar. Audrey, telefon çaldığında Duffer'ın telefonunu açar ve sürücüyü Berlin'deki özel bir partide satmayı kabul eder .

Partiye katılmak için Audrey ve Sebastian, Kanada büyükelçisi ve eşi olarak giderler, Morgan ise Cirque du Soleil ekibine katılır. Sebastian saldırıya uğrar ve Morgan, akrobat salıncağında Nadejda tarafından karşılanır, sonunda onu öldürür. Bu arada Audrey, gizemli temasıyla tanışır ve hala hayatta olan Drew'u bulur ve çantasında USB'yi arar. Sebastian, Drew'un "ebeveynleri" tarafından rehin tutularak gelir.

Bir karşı karşıya gelmenin ardından, Drew'un "ebeveynleri" vurulur ve Sebastian ile Drew kalır, ikisi de birbirlerini Audrey'e zarar vermeye çalışmakla suçlar. Drew daha sonra Sebastian'ı vurur ve Audrey silahını kapmadan önce mutluymuş gibi yapar. Ona saldırmaya çalıştığında, onu kasıklarından tekmeler. Yere düştüğünde, Morgan ona bir gülle atar. Drew tutuklanır ve Audrey, Morgan ve Sebastian kaçar.

Sebastian daha sonra Morgan'a izlenemeyen telefonunu verir ve anne babasına hayatta olduğunu bildirir. Konuşurken Sebastian'ın patronu, cezasının kaldırılması için arar. Morgan, ona casusluk işi için yalvarır. Bu sırada Sebastian ve Audrey öpüşür.

Bir yıl sonra, Audrey'nin Tokyo'daki doğum gününü kutlarken , partisinin bir aldatmaca olduğu ortaya çıkar; aslında Sebastian'ın Japon Yakuza gangsterlerini durdurmak için verdiği bir görevdir bu.

Mila Kunis Audrey Stockman rolünde

Kate McKinnon Morgan Freeman rolünde

Sam Heughan Sebastian Henshaw rolünde

Justin Theroux, Drew Thayer rolünde

Gillian Anderson Wendy rolünde

Hasan Minhaj Duffer rolünde

Ivanna Sakhno Nadedja rolünde

Fred Melamed Roger rolünde

Jane Curtin Carol Freeman rolünde

Paul Reiser Arnie Freeman rolünde

Lolly Adefope Tess Baker-Tonetti rolünde

Kev Adams, Bitteauto Sürücüsü Lukas rolünde

Olafur Darri Olafsson Fin Backpacker rolünde

Tom Stourton Edward Snowden rolünde

James Fleet Tom rolünde

Carolyn Pickles Marsha rolünde

Mirjam Novak Verne rolünde