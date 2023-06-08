Bengü - Veto sözleri! Bengü - Veto şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Bengü'nün yeni şarkısı Veto, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi ve 20 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bengü - Veto şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...

Bengü - Veto şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Melihcan Ataklar , Barış Türkkal ikilisine aittir.

BENGÜ - VETO ŞARKI SÖZLERİ

Çoktandır düşündüm bu sözleri söylemeyi

Ama dilimde vicdanım hiç el vermedi

Söndürdüm içimde yanan bu mucizeyi

Öderim ucuz aşkının kefaretini

Kalbine sor hadi bak bakalım

Bunca zaman nerelerdeymiş

Hasreti ruhuna koy bakalım

Kimlerle beslenmiş

Aşka kabul yasası geçmez

Gönül meclisinden veto yemiş

Kaderi senle kirletmem

Arkamdan söyletmem bile

***

Yine bana kalmadı ne gurur ne de ateşten bi yürek

Bile bile kanmadı bu kez gördü yüzsüz yalanları

İlelebet ayrılık çok üzse de biz sevdalıları

Gidiyorum hoşça kal hiç sevmedim sahte vedaları

***

Kalbine sor hadi bak bakalım

Bunca zaman nerelerdeymiş

Hasreti ruhuna koy bakalım

Kimlerle beslenmiş

Aşka kabul yasası geçmez

Gönül meclisinden veto yemiş

Kaderi senle kirletmem

Arkamdan söyletmem bile

***

Yine bana kalmadı ne gurur ne de ateşten bir yürek

Bile bile kanmadı bu kez gördü yüzsüz yalanları

İlelebet ayrılık çok üzse de biz sevdalıları

Gidiyorum hoşça kal hiç sevmedim sahte vedaları

***

Yine bana kalmadı ne gurur ne de ateşten bi yürek

Bile bile kanmadı bu kez gördü yüzsüz yalanları

İlelebet ayrılık çok üzse de biz sevdalıları

Gidiyorum hoşça kal hiç sevmedim sahte vedaları