Bengü - Veto sözleri! Bengü - Veto şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Gündem Haberleri
Bengü'nün yeni şarkısı Veto, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi ve 20 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bengü - Veto şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...
Bengü - Veto şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Melihcan Ataklar , Barış Türkkal ikilisine aittir.
BENGÜ - VETO ŞARKI SÖZLERİ
Çoktandır düşündüm bu sözleri söylemeyi
Ama dilimde vicdanım hiç el vermedi
Söndürdüm içimde yanan bu mucizeyi
Öderim ucuz aşkının kefaretini
Kalbine sor hadi bak bakalım
Bunca zaman nerelerdeymiş
Hasreti ruhuna koy bakalım
Kimlerle beslenmiş
Aşka kabul yasası geçmez
Gönül meclisinden veto yemiş
Kaderi senle kirletmem
Arkamdan söyletmem bile
***
Yine bana kalmadı ne gurur ne de ateşten bi yürek
Bile bile kanmadı bu kez gördü yüzsüz yalanları
İlelebet ayrılık çok üzse de biz sevdalıları
Gidiyorum hoşça kal hiç sevmedim sahte vedaları
***
Kalbine sor hadi bak bakalım
Bunca zaman nerelerdeymiş
Hasreti ruhuna koy bakalım
Kimlerle beslenmiş
Aşka kabul yasası geçmez
Gönül meclisinden veto yemiş
Kaderi senle kirletmem
Arkamdan söyletmem bile
***
Yine bana kalmadı ne gurur ne de ateşten bir yürek
Bile bile kanmadı bu kez gördü yüzsüz yalanları
İlelebet ayrılık çok üzse de biz sevdalıları
Gidiyorum hoşça kal hiç sevmedim sahte vedaları
***
Yine bana kalmadı ne gurur ne de ateşten bi yürek
Bile bile kanmadı bu kez gördü yüzsüz yalanları
İlelebet ayrılık çok üzse de biz sevdalıları
Gidiyorum hoşça kal hiç sevmedim sahte vedaları