Bengü - Tatlı sözleri! 'Tatlı' şarkı sözleri nelerdir? Bengü'nün yeni şarkısı hangisi? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler

Bengü - Tatlı sözleri! 'Tatlı' şarkı sözleri nelerdir? Bengü'nün yeni şarkısı hangisi? Şarkı hakkında bilgiler!
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En iyi pop sanatçılarımızdan kabul edilen Bengü'nün yeni şarkısı çıktı! Bengü'nün yeni şarkısı Tatlı, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Bengü - Tatlı şarkı sözleri nelerdir? Bengü - Tatlı sözleri sizlerle...
Bengü - Tatlı şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Gülsen Karatoprak'a aittir. Müzik ise Volga Tamöz'a aittir. Şarkı sözlerine aşağıdan bakabilirsiniz.
BENGÜ - TATLI ŞARKI SÖZLERİ
Biliyorum beni düşündüğünde saklama sen de ölüyorsun
Nefesin kesiliyor kalbin çarpıyor hepsini duyuyorum
Hiçbir şey yaşanmamış gibi susuyorsun
Halbuki yaktık biz her yeri sen de çok iyi biliyorsun
*****
Of ödlek kalbin
Of ben başa bela
Hoşsun ama zorsun ama ben kaçmıyorum
Kucağıma bırakıyorsun kendini şimdi haberin olsun
*****
O bakışı gülüşü dokunuşu kokusu eli kolu sarılışı kalbime göre
Nasıl da tatlı
İçim kıpırdadı
O bakışı gülüşü dokunuşu kokusu eli kolu sarılışı kalbime göre
Nasıl da tatlı
Gerçek mi rüya mı
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