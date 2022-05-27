Bengü - Tatlı sözleri! 'Tatlı' şarkı sözleri nelerdir? Bengü'nün yeni şarkısı hangisi? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler

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Bengü - Tatlı sözleri! 'Tatlı' şarkı sözleri nelerdir? Bengü'nün yeni şarkısı hangisi? Şarkı hakkında bilgiler!

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Bengü - Tatlı sözleri! 'Tatlı' şarkı sözleri nelerdir? Bengü'nün yeni şarkısı hangisi? Şarkı hakkında bilgiler!

En iyi pop sanatçılarımızdan kabul edilen Bengü'nün yeni şarkısı çıktı! Bengü'nün yeni şarkısı Tatlı, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Bengü - Tatlı şarkı sözleri nelerdir? Bengü - Tatlı sözleri sizlerle...

Bengü - Tatlı şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Gülsen Karatoprak'a aittir. Müzik ise Volga Tamöz'a aittir. Şarkı sözlerine aşağıdan bakabilirsiniz.

BENGÜ - TATLI ŞARKI SÖZLERİ

Biliyorum beni düşündüğünde saklama sen de ölüyorsun

Nefesin kesiliyor kalbin çarpıyor hepsini duyuyorum

Hiçbir şey yaşanmamış gibi susuyorsun

Halbuki yaktık biz her yeri sen de çok iyi biliyorsun

*****

Of ödlek kalbin

Of ben başa bela

Hoşsun ama zorsun ama ben kaçmıyorum

Kucağıma bırakıyorsun kendini şimdi haberin olsun

*****

O bakışı gülüşü dokunuşu kokusu eli kolu sarılışı kalbime göre

Nasıl da tatlı

İçim kıpırdadı

O bakışı gülüşü dokunuşu kokusu eli kolu sarılışı kalbime göre

Nasıl da tatlı

Gerçek mi rüya mı

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Şarkı Sözü Bengü Gündem Magazin Haberler

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