Bengü - Tatlı sözleri! 'Tatlı' şarkı sözleri nelerdir? Bengü'nün yeni şarkısı hangisi? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler

Bengü - Tatlı şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Gülsen Karatoprak'a aittir. Müzik ise Volga Tamöz'a aittir. Şarkı sözlerine aşağıdan bakabilirsiniz.

BENGÜ - TATLI ŞARKI SÖZLERİ

Biliyorum beni düşündüğünde saklama sen de ölüyorsun

Nefesin kesiliyor kalbin çarpıyor hepsini duyuyorum

Hiçbir şey yaşanmamış gibi susuyorsun

Halbuki yaktık biz her yeri sen de çok iyi biliyorsun

*****

Of ödlek kalbin

Of ben başa bela

Hoşsun ama zorsun ama ben kaçmıyorum

Kucağıma bırakıyorsun kendini şimdi haberin olsun

*****

O bakışı gülüşü dokunuşu kokusu eli kolu sarılışı kalbime göre

Nasıl da tatlı

İçim kıpırdadı

O bakışı gülüşü dokunuşu kokusu eli kolu sarılışı kalbime göre

Nasıl da tatlı

Gerçek mi rüya mı

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