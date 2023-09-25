Selim Selimoğlu'nun 5 yıl önce evlendiği Bengü'yü Instagram'dan takipten çıkarması çiftin evliliğinde kriz olduğu iddiasını gündeme getirdi. Sevenleri ise Bengü boşanıyor mu? Bengü ile eşi Selim Selimoğlu boşanacak mı? sorularına yanıt arıyor.

Perşembe akşamı verdiği konserde Ağla Kalbim şarkısını binlerce kişiden duyunca gözyaşlarına boğulan Bengü'nün evliliğinde kriz olduğu ve zor günler geçirdiği ileri sürüldü. Arama motorlarında ise Bengü boşanıyor mu? Bengü ile eşi Selim Selimoğlu boşanacak mı? soruları araştırıldı.

BENGÜ BOŞANIYOR MU?

Selim Selimoğlu'nun 5 yıl önce evlendiği Bengü'yü Instagram'dan takipten çıkarması çiftin evliliğinde kriz olduğu iddiasını gündeme getirdi. Konuyla ilgili sessiz kalan Bengü, konser öncesi eşini ziyaret ederek ayrılık iddiasını yalanladı.

EŞİNİ PAYLAŞTI

Perşembe günü Ankara'da verdiği konserde binlerce kişinin Ağla Kalbim şarkısını söylemesiyle gözyaşlarına hakim olamayan Bengü'nün evliliğindeki sorunlardan dolayı üzgün olduğu ileri sürüldü. Konsere gitmeden önce eşini ziyaret eden Bengü, o anları kalp ve nazar boncuk emojisiyle Instagram hesabından yayınlayarak "'Beni görmeden konsere gitme' dedi" ifadesini kullandı. Bengü daha sonra eşinin çalışma masasında yer alan aile fotoğraflarını paylaştı.