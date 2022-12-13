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Bengü - Bayıla Bayıla şarkı sözleri! 'Bayıla Bayıla' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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Bengü - Bayıla Bayıla şarkı sözleri! 'Bayıla Bayıla' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Bengü'nün yeni şarkısı Bayıla Bayıla, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bengü - Bayıla Bayıla şarkı sözleri nedir? Bengü - Bayıla Bayıla şarkısının tüm sözleri sizlerle...

Bengü - Bayıla Bayıla şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Oğuzhan Koç, Çağrı Telkıvıran ikilisine aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

BENGÜ - BAYILA BAYILA ŞARKI SÖZLERİ

Bu sabah uyandım çok korktum

Yastıkta izin var sen yoktun

Sevdiğim tüm aşk şarkıları gibi

Yine seni başa sarıp durdum

***

Sensizlikmiş yalnızlığın dibi

Söylediğim tüm sözleri yuttum

***

Yalnızlığını yalnızlığıma katsana

Döneceksin zaten sonra bayıla bayıla

Ayrıldığımızı Kimseye söyleme anlamaz

Senle yaşar senle atar kalbim

Başkasını aramaz

Bengü - Bayıla Bayıla şarkı sözleri! 'Bayıla Bayıla' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

9 Aralık 2022 tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı yaklaşık 1 milyon izlenme ve 10 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer detaylar şöyle:

  • Söz & Müzik: Oğuzhan Koç, Çağrı Telkıvıran
  • Aranjör: Çağrı Telkıvıran
  • Mix: Özgür Yurtoğlu
  • Mastering: Özgür Yurtoğlu
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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