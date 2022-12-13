Bengü - Bayıla Bayıla şarkı sözleri! 'Bayıla Bayıla' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Bengü'nün yeni şarkısı Bayıla Bayıla, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bengü - Bayıla Bayıla şarkı sözleri nedir? Bengü - Bayıla Bayıla şarkısının tüm sözleri sizlerle...
Bengü - Bayıla Bayıla şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Oğuzhan Koç, Çağrı Telkıvıran ikilisine aittir. Şarkı sözleri sizlerle...
BENGÜ - BAYILA BAYILA ŞARKI SÖZLERİ
Bu sabah uyandım çok korktum
Yastıkta izin var sen yoktun
Sevdiğim tüm aşk şarkıları gibi
Yine seni başa sarıp durdum
***
Sensizlikmiş yalnızlığın dibi
Söylediğim tüm sözleri yuttum
***
Yalnızlığını yalnızlığıma katsana
Döneceksin zaten sonra bayıla bayıla
Ayrıldığımızı Kimseye söyleme anlamaz
Senle yaşar senle atar kalbim
Başkasını aramaz
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
9 Aralık 2022 tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı yaklaşık 1 milyon izlenme ve 10 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer detaylar şöyle:
- Söz & Müzik: Oğuzhan Koç, Çağrı Telkıvıran
- Aranjör: Çağrı Telkıvıran
- Mix: Özgür Yurtoğlu
- Mastering: Özgür Yurtoğlu