Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme programına konuk olan fenomen anne kız izleyicilerin dikkatini çekti. Programın izleyicileri, Fenomen anne kızın TikTok hesaplarını araştırmaya başladı. Fenomen Huriye ve kızı Bengisu'nun hesapları merak konusu oldu. Peki, Bengisu Şen TikTok hesabı ne? Huriye Akbaş TikTok hesabı nedir? İşte detaylar...

Show Tv ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına TikTok fenomeni Huriye ve kızı Bengisu programa başvurdu. Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme programına konuk olan fenomen anne kız izleyicilerin dikkatini çekti. Programın izleyicileri, Fenomen anne kızın TikTok hesaplarını araştırmaya başladı. Fenomen Huriye ve kızı Bengisu'nun hesapları merak konusu oldu. Peki, Bengisu Şen TikTok hesabı ne? Huriye Akbaş TikTok hesabı nedir? Detaylar haberimizde...

BENGİSU ŞEN TİKTOK HESABI NE?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 506.bölümünde TikTok fenomeni Huriye ve kızı Bengisu, Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme programına başvurdu. Huriye'nin annesi stüdyoya geldi. Huriye ve annesi yıllar sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de kavuştu. Bengisu Şen'in TikTok hesabı @_belletiktok olduğu bilinmektedir.

HURİYE AKBAŞ TİKTOK HESABI NEDİR?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına konuk olan fenomen Huriye ve kızı Bengisu'nun TikTok hesapları araştırılmaya başlandı. Huriye Akbaş, @___curlygirl kullanıcı adıyla 43bin takipçisi bulunmaktadır.