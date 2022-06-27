Bengisu Erçetin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Badminton oyuncusu Bengisu Erçetin kimdir? Hayatı ve biyografisi!

Bugün oynanan yarı final karşılaşmasında Sırbistan'ı 2-0 ile geçen Erçetin-İnci çifti, finalde İtalya'nın rakibi oldu. İtalya'yı finalde 21-15 ve 21-18'lik setlerle 2-0 mağlup etmeyi başaran Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci çifti, şampiyon oldu. Bengisu Erçetin kimdir? Badminton oyuncusu Bengisu Erçetin kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

BENGİSU ERÇETİN KİMDİR?

Bengisu Erçetin, Türk badminton oyuncusu. Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen 2016 Avrupa U15 Şampiyonası'nda Zehra Erdem ile ortaklık yaptığı 2016'da çiftler kız çiftler şampiyonu olarak taçlandırıldı ve tekler yarışmasında da bronz madalya kazandı.

Doğum tarihi: 1 Ocak 2001 (21 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye

Boy: 1,65 m

Kilo: 70 kg

Haberler.com - Gündem