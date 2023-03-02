Portekiz Cumhuriyet Başsavcılığı, Benfica'nın toplam 12 maçta şike ve teşvik primi dağıtmasından şüphelendiği için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Peki, Benfica şike mi yaptı? Benfica'ya neden şike soruşturması açıldı?

Benfica şike mi yaptı? Portekiz Cumhuriyet Başsavcılığı, Benfica'nın toplam 12 maçta şike ve teşvik primi dağıtmasından şüphelendiği için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Peki, Benfica şike mi yaptı? Benfica'ya neden şike soruşturması açıldı? Detaylar...

BENFİCA ŞİKE Mİ YAPTI?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da çalıştırdığı ve kupalar kazandığı Benfica'ya Savcılık tarafından 2016-2019 yılları arasındaki toplam 12 maçla ilgili şike ve teşvik soruşturması açıldı.

ŞİKE İDDİASI

Portekiz'de yayın yapan TVI'de yer alan habere göre adı şike ve teşvik iddialarına karışan Benfica'nın 2016 ve 2019 yılları arasında oynanan maçlara şike karıştırdığı öne sürüldü.

SORUŞTURMA AÇILDI

Portekiz Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 12 maça şike karıştırdığı iddia edilen Benfica'nın altı maçta şike amaçlı rakip futbolculara para dağıttığı belirtildi. Diğer altı maçta ise Porto ve Sporting'in rakiplerine teşvik primi verdiği belirlendi.

İşte Benfica'nın şike yaptığı iddia edilen karşılaşmalar;

Maritimo 0-2 Benfica

Rio Ave 0-1 Benfica

Boavista 2-2 Benfica

Benfica 5-0 Maritimo

Benfica 5-1 Boavista

Porto 1-1 Vitoria Setubal

LİGİNDE LİDER

22 haftası geride kalan Portekiz Ligi'nde Benfica 59 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Kırmızı-beyazlıları 51 puanla Porto takip ediyor. Üçüncü sıradaki Braga'nın puanı ise 49. Ligin önde gelen takımlarından biri olan Sporting CP ise 44 puanla dördüncü sırada bulunuyor.