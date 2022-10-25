Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile Juventus karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Benfica - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maç sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Benfica - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Benfica - Juventus maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Benfica ile Juventus maçı canlı izle!

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BENFİCA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Benfica ile Juventus maçı 25 Ekim tarihinde saat 22:00'da oynanacak.

BENFİCA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Benfica ile Juventus maçı exxen platformunda yayınlanıyor.