Benfica-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? Benfica-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Benfica'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, İstanbul'daki mücadelede 0-0'lık skorla avantaj elde edemese de, tur biletini almak için Lizbon'daki ikinci maçı bekliyor. Portekiz'in başkenti Lizbon'da, Estádio do Sport Lisboa e Benfica'da oynanacak kritik karşılaşma için heyecan dorukta. Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırmak isteyen Fenerbahçe, deplasmandan galibiyetle dönerek tarih yazmak istiyor.

BENFICA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun heyecanla beklenen rövanş maçı, 27 Ağustos Çarşamba günü Benfica ve Fenerbahçe arasında oynanacak. İstanbul'daki ilk maçta 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrılan sarı-lacivertliler, Lizbon'daki dev karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe, tarih yazma yolunda büyük bir fırsatla karşı karşıya kalırken, Benfica da kendi evinde avantajlı bir sonuç elde etmek için sahada olacak.

BENFICA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun kritik ikinci karşılaşması, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak ve Benfica ile Fenerbahçe arasında oynanacak. İlk maçtan 0-0'lık eşitlikle ayrılan Fenerbahçe, Lizbon'daki rövanşta galibiyet arayacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefiyle sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, 22.00'daki bu zorlu mücadele için tüm hazırlıklarını tamamladı.

BENFICA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NEREDE OYNANCAK?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanş maçında, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Benfica ile karşı karşıya gelecek. Portekiz'in başkenti Lizbon'da, Estádio do Sport Lisboa e Benfica stadyumunda oynanacak bu kritik karşılaşma, her iki takım için de Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma yolunda belirleyici bir adım olacak. İlk maçta evinde 0-0'lık eşitlik sağlayan Fenerbahçe, deplasmandan galibiyetle dönerek gruplara kalma umudunu canlı tutmak istiyor. Benfica ise kendi sahasında avantajını kullanarak turu geçmek için sahaya çıkacak. Bu büyük mücadele, futbolseverlere heyecan dolu dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor.

BENFICA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı, Benfica ile Fenerbahçe arasında oynanacak ve tıpkı ilk maçta olduğu gibi TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak olan bu heyecan dolu karşılaşma, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İlk maçtan alınan 0-0'lık skor sonrası tur için mücadele edecek olan Fenerbahçe, Benfica deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.