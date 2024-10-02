Benfica- Atletico Madrd karşılaşması heyecanla bekleniyor. Bu zorlu mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz anlar yaratacak ve futbol tutkunları için heyecan dolu bir akşam sunacak. Bu karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında her iki takım için büyük bir önem taşıyor. Hem Benfica hem de Atletico Madrid, gruptaki pozisyonlarını güçlendirmek ve ilerlemek için bu maçı kazanmak istiyor. Kerem'in forma giymesi, Galatasaray camiasının yanı sıra Türk futbolu için de oldukça sevindirici bir gelişme olacak. Peki, Benfica- Atletico Madrid muhtemel 11'ler! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Detaylar haberimizde...

BENFICA- ATLETICO MADRID MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin, Silva, Otamendi, Fernandez, Lemos Araujo, Aursnes, Florentino, Orkun Kökçü, Di Maria, Pavlidis, Kerem Aktürkoğlu

Atletico Madrid: Oblak, Molina, Le Normand, Gimenez, Reinildo, de Paul, Llorente, Gallagher, Alvarez, Griezmann, Sörloth

KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Futbol severler, bu akşam oynanacak olan Benfica- Atletico MAdrid maçında Kerem Aktürkoğlu'nun forma giyip giymeyeceğini merak ediyor. Bu akşam saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşmanın 11'leri henüz belli olmadı fakat muhtemel 11'de Kerem'in yer aldığı görülüyor.

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