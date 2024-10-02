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Benfica- Atletico Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica- Atletico Madrid maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Benfica- Atletico Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica- Atletico Madrid maçı saat kaçta, şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica ve Atletico Madrid arasında oynanacak olan karşılaşma futbolseverlerin merakla beklediği bir maç. Maçın tarihi, saat bilgisi ve yayın durumu hakkında detaylar merak ediliyor.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla sürerken, gözler Benfica ve Atletico Madrid arasında oynanacak olan önemli karşılaşmaya çevrildi. Her iki takım da gruplardaki pozisyonlarını sağlamlaştırmak ve ilerlemek için bu maçı kazanmak adına büyük bir mücadele verecek. Bu akşam oynanacak olan karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu forma giyecek mi? Sorusunun cevabı da merak ediliyor. Peki, Benfica- Atletico Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica- Atletico Madrid maçı saat kaçta, şifresiz mi?

BENFICA- ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Benfica - Atletico Madrid maçı 2 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.

BENFICA- ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Benfica- Atletico Madrid karşılaşması TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Benfica- Atletico Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica- Atletico Madrid maçı saat kaçta, şifresiz mi?

KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin, Silva, Otamendi, Fernandez, Lemos Araujo, Aursnes, Florentino, Orkun Kökçü, Di Maria, Pavlidis, Kerem Aktürkoğlu

Atletico Madrid: Oblak, Molina, Le Normand, Gimenez, Reinildo, de Paul, Llorente, Gallagher, Alvarez, Griezmann, Sörloth

Benfica- Atletico Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica- Atletico Madrid maçı saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTA MAÇLARI

2 Ekim Çarşamba:

19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya)

19.45 Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)

22.00 Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya)

22.00 Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa)

22.00 Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)

22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)

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