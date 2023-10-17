Benekli Ayhan sağlık durumu araştırılmaktadır. Fenomen Benekli Ayhan son durumu merak konusu oldu. Peki, Benekli Ayhan sağlık durumu nasıl, son durum ne? Benekli Ayhan bulundu mu? İşte detaylar...

Benekli Ayhan son durum ne, sağlık durumu nasıl? Benekli Ayhan bulundu mu?

Benekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç, Isparta'da bayılana kadar dövüldü. Benekli Ayhan sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Benekli Ayhan son durum merak konusu oldu. Peki, Benekli Ayhan sağlık durumu nasıl, son durum ne? Benekli Ayhan bulundu mu? Detaylar haberimizde...

BENEKLİ AYHAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ankaragücü tribünlerinin tanınan siması olan olan Benekli Ayhan olarak tanınan Ayhan Koç, Isparta'da bayılana kadar dövüldü. Dakikalarca dövülen Ayhan Koç saldırı sonrası baygınlık geçirdi.

BENEKLİ AYHAN NEDEN KAVGA ETTİ?

Youtube'da 471 bin aboneye sahip olan Ayhan Koç, Isparta'da sokak ortasında öldüresiye dövüldü. Fenomene şiddet uygulayan iki kişiden biri "Kadınlara uyuşturucu içirmek ne demek" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Herkesin içinde yaşanan kavganın uyuşturucu madde nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. İki kadının ayırmak için dahil olduğu kavga bir kişinin kamerasına yansıdı.