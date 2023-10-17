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Sosyal medya fenomeni Benekli Ayhan kavga ettiği videosu gündeme gelirken Ayhan Koç nerede ve neden kavga ettiği merak ediliyor. Benekli Ayhan olarak tanınan Ayhan Koç, Isparta'da bayılana kadar dövüldü. Benekli Ayhan nerede? Benekli Ayhan lakaplı Ayhan Koç dayak olayı ne? Detaylar haberimizdedir…

BENEKLİ AYHAN NEREDE?

Youtube'da 471 bin aboneye sahip olan Ayhan Koç, Isparta'da sokak ortasında öldüresiye dövüldü. Fenomene şiddet uygulayan iki kişiden biri "Kadınlara uyuşturucu içirmek ne demek" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Herkesin içinde yaşanan kavganın uyuşturucu madde nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. İki kadının ayırmak için dahil olduğu kavganın görüntüleri Isparta Anlık hesabından yayınlandı. Dakikalarca dövülen Ayhan Koç saldırı sonrası baygınlık geçirdi. Benekli Ayhan'ın son olarak nerede olduğu bilinmiyor.

BENEKLİ AYHAN LAKAPLI AYHAN KOÇ DAYAK OLAYI NE?

Ankaragücü tribünlerinin tanınan siması olan olan Benekli Ayhan olarak tanınan Ayhan Koç, Isparta'da bayılana kadar dövüldü. Koç'un kadınlara uyuşturucu madde içirmeye çalıştığı ileri sürüldü.