Benekli Ayhan neden kavga etti ve kavga sahneleri merak edilirken Ayhan Koç (Benekli Ayhan) kavga VİDEO İzle konusu araştırılıyor. Benekli Ayhan kimdir ve Ayhan Koç neden kavga ettiği gündeme geliyor. Peki, Benekli Ayhan neden kavga etti? Ayhan Koç (Benekli Ayhan) kavga VİDEO İzle!

Benekli Ayhan neden kavga etti? Ayhan Koç (Benekli Ayhan) kavga VİDEO İzle!

Sosyal medya fenomeni Benekli Ayhan'ın kavga videosu gündeme gelirken Ayhan Koç kimdir ve Benekli Ayhan neden kavga ettiği merak ediliyor. Bebekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç, Isparta'da bayılana kadar dövüldü. Benekli Ayhan neden kavga etti? Ayhan Koç (Benekli Ayhan) kavga VİDEO İzle! Detaylar haberimizdedir…

BENEKLİ AYHAN NEDEN KAVGA ETTİ?

Ankaragücü tribünlerinin tanınan siması olan olan Benekli Ayhan olarak tanınan Ayhan Koç, Isparta'da bayılana kadar dövüldü. Koç'un kadınlara uyuşturucu madde içirmeye çalıştığı ileri sürüldü.

AYHAN KOÇ (BENEKLI AYHAN) KAVGA VİDEO İZLE

Youtube'da 471 bin aboneye sahip olan Ayhan Koç, Isparta'da sokak ortasında öldüresiye dövüldü. Fenomene şiddet uygulayan iki kişiden biri "Kadınlara uyuşturucu içirmek ne demek" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Herkesin içinde yaşanan kavganın uyuşturucu madde nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. İki kadının ayırmak için dahil olduğu kavga bir kişinin kamerasına yansıdı. Dakikalarca dövülen Ayhan Koç saldırı sonrası baygınlık geçirdi.

AYHAN KOÇ KİMDİR?

Kamuoyunda Benekli Ayhan takma adıyla bilinen Ankaragücü taraftarı Ayhan Koç Sosyal medya fenomenidir. Sivaslı olan Ayhan Koç yaşamını Ankara'da sürdürmektedir. Evli ve 3 çocuk babası olan Ankaragücü taraftarı Ayhan Koç'un Youtube kanalının ismi "AYHAN KOÇ BENEKLİ AYHAN "dır. Ayhan Koç, Instagram 'da ise @benekliayhan06 hesabını kullanmaktadır.