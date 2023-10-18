Sosyal medyada gündeme gelen Benekli Ayhan olarak bilinen Ayhan Koç neden dövüldü ve Benekli Ayhan'ın kavga videosu merak ediliyor. Isparta'da darp edilen Benekli Ayhan'ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Benekli Ayhan neden dövüldü? Ayhan Koç (Benekli Ayhan) kavga video izle!

Eğlence mekanı çıkışı bayılana kadar dövülen Benekli Ayhan olarak tanınan fenomen Ayhan Koç neden dövüldü ve Ayhan Koç (Benekli Ayhan) kavga video izlemek isteyenler Benekli Ayhan'ın kavga videosu merak ediliyor. Benekli Ayhan neden dövüldü? Ayhan Koç (Benekli Ayhan) kavga video izle! Detaylar haberimizdedir…

BENEKLİ AYHAN NEDEN DÖVÜLDÜ?

Youtube'da 471 bin aboneye sahip olan Ayhan Koç, Isparta'da sokak ortasında öldüresiye dövüldü. Fenomene şiddet uygulayan iki kişiden biri "Kadınlara uyuşturucu içirmek ne demek" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Herkesin içinde yaşanan kavganın uyuşturucu madde nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. İki kadının ayırmak için dahil olduğu kavga bir kişinin kamerası tarafından anbean kayda alındı. Dakikalarca dövülen Ayhan Koç saldırı sonrası baygınlık geçirdi.

AYHAN KOÇ (BENEKLİ AYHAN) KAVGA İZLE

Eğlence mekanı çıkışı bayılana kadar dövülen Benekli Ayhan olarak tanınan fenomen Ayhan Koç'tan 24 saat haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve yaşamını yitirdiği düşünülen Koç ortaya çıktı. Hakkındaki uyuşturucu madde iddiasını yalanlayan fenomen, "Ben suçlu değilim ama suçlu da olsam bir kişiye o kadar saldırılmaz. Bana öldü demişler ama ben 12 saat otobüs yolculuğu yaptım" dedi.