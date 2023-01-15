Benekli Ayhan kimdir, kaç yaşında? Benekli Ayhan neden Ankaragücü taraftarı?

Sosyal medya hesaplarında "Benekli Ayhan" olarak bilinen Ayhan Koç son zamanların fenomen olan isimlerinden bir tanesi oldu. Benekli Ayhan, YouTube' ta yayınlanan Gökhan Çınar'ın programına konuk oldu. İzleyiciler tarafından büyük beğeni toplayan programdan sonra Benekli Ayhan izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Benekli Ayhan kimdir, kaç yaşında? Benekli Ayhan'ın hikayesi nedir? Benekli Ayhan nereli? Benekli Ayhan neden Ankaragücü taraftarı? işte konu hakkında tüm merak edilenler...

Sosyal medya fenomen olan Benekli Ayhan, YouTube 'ta yayınlanan Gökhan Çınar'ın programına konuk oldu. İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan programda önemli açıklamada bulunan. Benekli Ayhan programdan sonra izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Benekli Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Benekli Ayhan'ın hikayesi nedir? Benekli Ayhan lakabı nereden geliyor? Benekli Ayhan kaç yaşında? Benekli Ayhan neden Ankaragücü taraftarı? Detaylar haberimizde...

BENEKLİ AYHAN KİMDİR?

Kamuoyunda Benekli Ayhan takma adıyla bilinen Ankaragücü taraftarı Ayhan Koç Sosyal medya fenomenidir. Sivaslı olan Ayhan Koç yaşamını Ankara'da sürdürmektedir. Evli ve 3 çocuk babası olan Ankaragücü taraftarı Ayhan Koç'un Youtube kanalının ismi "AYHAN KOÇ BENEKLİ AYHAN "dır. Ayhan Koç, Instagram 'da ise @benekliayhan06 hesabını kullanmaktadır.

BENEKLİ AYHANIN HİKAYESİ NE?

Benekli Ayhan'ın gerçek adı Ayhan Koçtur. Benekli lakabının nereden geldiğini anlatan Ayhan Koç; ''Ankaragücülü kardeşlerim var. Taraftarlar bize benekli sırtlanı yakıştırmış. Süper Lig'e çıkacağımız zaman röportaj yapılıyor, kimse konuşmuyor. Ben de hayvan gibi, sırtlan gibi röportaja girdiğim için bu lakap takılı kaldı.'' ifadelerini kullandı.

BENEKLİ AYHAN KAÇ YAŞINDA?

Bir süredir sosyal medyada en çok aratılan kişilerinden başında gelen Benekli Ayhan 2 Temmuz 1980 doğumludur ve 41 yaşındadır. Benekli Ayhan eşi ve çocuklarıyla birlikte Ankara'da yaşmaktadır.

BENEKLİ AYHAN NEDEN ANKARAGÜCÜ TARAFTARI?

Lisede derslerinde çok başarısız olduğunu söyleyen Ayhan Koç, "İşimiz gücümüz maçtı. Ankaragücü maçına götürdü bir abimiz, Ankaragücü ile orada tanıştım." Sözleriyle sevdasının ne zaman başladığını söylüyor. Mahallede bir abisinin ısrarı sonucu ilk defa Ankaragücü maçına giden Benekli, o zamandan beri büyük bir Ankaragücü taraftarı.