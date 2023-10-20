Sosyal medya platformları üzerinde çektiği videolar ile binlerce kişinin gönlünü kazanan Benekli Ayhan kimdir? Merak edilmekte ve araştırılmakta. Gündeme gelen olaylar nedeniyle konu hakkındaki araştırmalar sürüyor. Peki, Benekli Ayhan kimdir? Benekli Ayhan kaç yaşında, gerçek ismi ne? Benekli Ayhan'ın kaç takipçisi var?

Ankaragücü taraftarı olduğu bilinen Benekli Ayhan, bir süredir sosyal medya platformları üzerinde içerik üretmekte. Çektiği videoları ile birlikte birçok kez gündeme gelen içerik üreticisinin son yaşadıkları nedeniyle Benekli Ayhan kimdir? Sorusu ve hakkındaki diğer detayları merak ediliyor. Peki, Benekli Ayhan kimdir? Benekli Ayhan kaç yaşında, gerçek ismi ne? Benekli Ayhan'ın kaç takipçisi var?

BENEKLİ AYHAN KİMDİR?

Benekli Ayhan takma adıyla bilinen Ankaragücü taraftarının gerçek adı Ayhan Koç'tur. Benekli Ayhan Youtube,İnstagram üzerinde içerik üreticiliği ve aynı zamanda servis şoförlüğü yapmaktadır. Aslen Sivaslı olan Ayhan Koç, yaşamını Ankara'da sürdürmektedir. Videolarında anlattığı anılarına göre geçmişinde birçok farklı meslek yapmış, şimdi ise içerik üreticiliğinin yanı sıra abisi ile birlikte uzun yol şoförlüğü yapmaktadır. Ankaragücü taraftarları tarafından ona verilen benekli lakabı ise benekli sırtlandan esinlenilerek konulduğunu katıldığı bir Youtube videosunda anlatmaktadır.

BENEKLİ AYHANIN HİKAYESİ NE?

Benekli Ayhan'ın gerçek adı Ayhan Koçtur. Benekli lakabının nereden geldiğini anlatan Ayhan Koç; 'Ankaragücülü kardeşlerim var. Taraftarlar bize benekli sırtlanı yakıştırmış. Süper Lig'e çıkacağımız zaman röportaj yapılıyor, kimse konuşmuyor. Ben de hayvan gibi, sırtlan gibi röportaja girdiğim için bu lakap takılı kaldı.' ifadelerini kullandı.

BENEKLİ AYHAN KAÇ YAŞINDA?

Bir süredir sosyal medyada en çok aratılan kişilerinden başında gelen Benekli Ayhan 2 Temmuz 1980 doğumludur ve 41 yaşındadır. Benekli Ayhan eşi ve çocuklarıyla birlikte Ankara'da yaşmaktadır.