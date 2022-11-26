Şarkılar Bizi Söyler'de bu akşamın konukları arasında 90'lı yıllara damga vuran Pop müziğin sevilen ismi Bendeniz yer alıyor. Hayatı merak edilen kimdir? Bendeniz gerçek adı nedir, kaç yaşında, nereli? Bendeniz hayatı ve biyografisi nedir?

1990'lı yıllarda çıkardığı albümlerle ve söylediği şarkılarla dönemin popüler müzisyenleri arasına girmiştir. 1990'lı yıllarda saç stili ile de kendine özgü bir moda ikonu oluşturmuştur. Peki, Bendeniz kimdir? Bendeniz gerçek adı nedir, kaç yaşında, nereli? Bendeniz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ŞARKICI BENDENİZ KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

90'lı yılara damga vuran Pop şarkıcısı Bendeniz'in gerçek adı Deniz Çelik'tir.

Şarkıcı Bendeniz 49 yaşındadır.

Özellikle 1990'lı yıllarda çıkardığı albümlerle ve söylediği şarkılarla dönemin popüler müzisyenleri arasına girmiştir. 1990'lı yıllarda saç stili ile de kendine özgü bir moda ikonu oluşturmuştur.

Neslihan Yargıcı'nın oluşturduğu "Abajur Kız" imajı ile ilk albümünü 17 Aralık 1993 tarihinde Bendeniz I adıyla çıkardı. Albümünden yayınlanan ilk hit parça "Ya Sen Ya Hiç" bir anda patladı ve albümün satışlarında hızla yükselme meydana geldi. Yayınlanmasının yanı sıra kanalın yarışmasında üst sıralarda yer alarak Türkiye'yi temsil etti. Bu başarının ardından albümden "Ağlayayım mı?", "Kerime", "Ah Bir Dönsen" ve "Müjdeler Ver" gibi hit parçalar yayınlandı. İlk albümü ile büyük bir çıkış yapan Bendeniz'in bu albümü Türkiye'nin klasik albümleri arasına da girmiştir.

1994 yılında Harun Kolçak ile birlikte Biz adlı bir maxi single albümü yayınladılar. Albümdeki, "Elimde Değil" adlı parça yılın en iyi slow parçaları arasına girdi.

1995 yılında, Bendeniz II adlı ikinci albümünü yayınladı. Merakla beklenen albümden yayınlanan ilk parça "Neler Olacak" oldu. Ardından, Ümit Sayın'ın yazdığı "Gönül Yareler İçinde" adlı parça yayınlandı. Yılın en çok ses getiren slow parçalarından birisi oldu. Son olarak albümden "80 Günde Devr-i Alem" adlı hareketli parça yayınlandı. Albümün yarattığı büyük etkiden sonra albüm yılın en iyi albümleri arasına girdi. Bendeniz'in en iyi albümü olarak kabul edildi. 1996 yılında Bendeniz III albümünü yayınladı. Albüm Anadolu rock soundları içeren bir albüm oldu. Daha çok hareketli parçalar albümde yer aldı. Albümden ilk olarak slow parça ""Güvendiğim Dağlara Kar Yağdı" yayınlandı. Ardından, "Turnayı Gözünden Vurdum" ve "Sana Mı Kaldım" adlı hareketli iki parça yayınlandı.

1997 yılında, Volkan Akyol ile birlikte "Adını Koydum" adlı hit parçayı yayınladılar. 1998 yılında, Bendeniz'den adlı dördüncü albümünü yayınladı. Albümden, "Günahlar" ve "Başımın Belası" adlı iki hit parça yayınlandı. 1999 yılında Kurtulamıyorum adlı albümü yayınladı ve albümden sadece albümle aynı adı taşıyan "Kurtulamıyorum" adlı parça yayınlandı. 1 Kasım 2000 tarihinde Bendeniz Şarkıları adlı bir toplama albüm yayınladı. 2001 yılında, Zaman adlı yedinci albümünü yayınladı albüm için yeni bir ve albümden "Satmışım" ve "Güzeller Güzeli" adlı iki hareketli parça yayınlandı. 23 Ağustos 2003 tarihinde Demedim mi albümünü yayınladı ve albümden sadece albümle aynı adı taşıyan "Demedim mi" adlı parça yayınlandı. Daha sonra Aşk Yok mu Aşk (2005), Değiştim (2006), Olsun (2009) ve Benden İzler (2011) gibi albümlerle kariyerine devam etti.

BENDENİZ HAYATI

Gerçek adı Deniz Çelik olan Bendeniz, 25 Temmuz 1973 tarihinde Zürih'te dünyaya gelmiştir. Aslen Konya'lıdır ve ailesi Cihanbeyli ilçesinde yaşamaktadır. İstanbul'da, Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olmuştur. Lise öğreniminin ardından yükseköğrenim için doğduğu ülke İsviçre'ye gitti.

Büro işleri alanında bir meslek yüksek okulunda öğrenimine devam etti. Türkiye'ye döndüğünde bir süre Türkiye'nin ilk kadın futbol takımı Dostlukspor'da oynadı. Bir arkadaşının doğum gününde bir şarkı söylemiştir. Söylediği parça sayesinde Raks Müzik yetkilileri tarafından keşfedilmiştir. 1993 yılında Neslihan Yargıcı tarafından oluşturulan "Abajur Kız" imajı ile ilk albümünü çıkararak müzik dünyasına adımını atmıştır.

BENDENİZ ALBÜMLERİ

Bendeniz I, (1993-Raks Müzik) - 17 Aralık 1993

Bendeniz II, (1995-Raks Neşe Müzik) - 10 Haziran 1995

Bendeniz III, (1996-Raks Neşe Müzik) - 26 Ağustos 1996

Bendeniz'den, (1998-Raks Neşe Müzik) - 1 Mayıs 1998

Kurtulamıyorum, (1999-Universal Neşe Müzik) - 1 Kasım 1999

Bendeniz Şarkıları, (2000-Neşe Müzik) - 1 Kasım 2000

Zaman, (2001-Talent Records-E&P Dağıtım) - 30 Kasım 2001

Demedim mi, (2003-V&G) - 23 Ağustos 2003

Aşk Yok mu Aşk, (2005-V&G) - 23 Mart 2005

Değiştim, (2006-V&G) - 12 Kasım 2006

Olsun, (2009-RMP) - 24 Nisan 2009

Benden İzler - 16 Hit Remix, (2011-Seyhan Müzik) - 8 Ağustos 2011

Bendeniz Best of, Vol. 1, (2018-Poll Production) - 28 Kasım 2018