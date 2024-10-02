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Benazir Aydın ne oldu, iyileşti mi? Batman'da hapşırma nöbeti yaşıyordu

Benazir Aydın ne oldu, iyileşti mi? Batman'da hapşırma nöbeti yaşıyordu
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Hapşırma nöbeti Batman'da yaşayan bir vatandaşın başına geldi. Batman'da 24 yaşındaki Benazir Aydın, 13 gündür aralıksız devam eden hapşırma nöbetleri nedeniyle tedavi edilmeyi bekliyordu. Peki, Benazir Aydın ne oldu, iyileşti mi?

Benazir Aydın ne oldu, iyileşti mi? Hapşırma nöbeti Batman'da yaşayan bir vatandaşın başına geldi. Batman'da 24 yaşındaki Benazir Aydın, 13 gündür aralıksız devam eden hapşırma nöbetleri nedeniyle tedavi edilmeyi bekliyordu. Peki, Benazir Aydın ne oldu, iyileşti mi? Detaylar...

BENAZİR AYDIN İYİLEŞTİ Mİ?

Batman Seyitler Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Benazir Aydın, 18 Eylül'den itibaren aralıksız hapşırıyordu. Günlük yaşamda zorlanan Aydın'ın bir süre sonra hapşırması arttı. Nöbetin nedeni henüz belirlenemezken Aydın, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Aralıksız hapşıran ve ailesinin yardım istediği Benazir Aydın, ileri tetkik ve tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

Benazir Aydın ne oldu, iyileşti mi? Batman'da hapşırma nöbeti yaşıyordu

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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