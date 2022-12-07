Son zamanların merak edilen isimlerinden bir tanesi olan ve arama motorları üzerinde sıklıkla kaç yaşında, mesleği ne? Kimdir? Gibi sorular araştırılan Benan Saraç kimdir? Benan Saraç hakkındaki birçok detay merak konusu oldu. Peki, Benan Saraç kimdir? Benan Saraç kaç yaşında, mesleği ne?

Ünlü doktor Ender Saraç'ın eşi merak edilenler arasında yer alıyor. İsmini başarıları ile tanıtan ünlü doktorun özel hayatı araştırılırken bir yandan da güzel eşi merak ediliyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Benan Saraç kimdir? Sorusunu yanıtladık. Peki, Benan Saraç kimdir? Benan Saraç kaç yaşında, mesleği ne?

BENAN SARAÇ KİMDİR?

1980 yılında doğmuştur. Uluslararası işletme eğitimi alan Benan Saraç, Amerika'da ithalat ihracat şirketinde görev aldı. Türkiye'de ise aile şirketleri olan Hava taşımacılığı firmalarında görev aldı. Bilgisayar Sistem Mühendisliği eğitimi alan Saraç, Ender Saraç ile Amerika'ya döneceği zaman tanıştı ve Türkiye'de kalmaya karar vererek sağlık sektörüne atıldı. İstanbul'da Homeopati Derneği'nin kuruculuğunu yaptı. Alternatif tıp olan Su-Jok eğitimini ve Reiki eğitimi aldı. Bir oğlu ve bir kızı vardır.