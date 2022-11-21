Ben Gri yayında | "Seyirciye zalim davranan bir dizi"
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Disney+'ın 16 Kasım'da tüm dünya ile aynı anda yayına giren orijinal dizisi 'Ben Gri'nin yönetmenleri Yağmur Taylan ile Durul Taylan ve başrol oyuncusu Timuçin Esen T24'te 'Muammer Brav'la Ekşın'ın konuğu oldu.
Disney+'ın 16 Kasım'da tüm dünya ile aynı anda yayına giren orijinal dizisi 'Ben Gri'nin yönetmenleri Yağmur Taylan ile Durul Taylan ve başrol oyuncusu Timuçin Esen T24'te 'Muammer Brav'la Ekşın'ın konuğu oldu.
Dizi avukat Fuat'ın, kızının başına gelen olayla hayatının değişmesini konu alıyor. Suç, gizem ve psikolojik gerilim türündeki 8 bölümlük dizinin hikayesi Banu Kiremitçi Bozkurt'a ait, senaryosu OGM yazım grubu tarafından yazıldı.
Kaynak: DailyMotion.com / Sinema