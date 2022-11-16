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Ben Gri dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

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Ben Gri dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

Bir süre önce Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus'ın yeni Türk dizisi Ben Gri, izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Ben Gri dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Alican Yücesoy, İlayda Akdoğan'ın yer aldığı Ben Gri dizisinin konusu ve oyuncuları merak edildi.Peki, Ben Gri dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde..

Ben Gri, kızının başına gelen bir olay sonrası hayatı değişen saygın bir avukat olan Fuat'ın hikayesini konu ediyor.

Kızının yaşadığı olayın intikamını almak isteyen Fuat, bu sırada esrarengiz bir mesaj alır. Bu mesaj Fuat'ın kendi içindeki karanlıkla yüzleşmesine neden olur.

Timuçin Esen

Ebru Özkan

Alican Yücesoy

İlayda Akdoğan

Buçe Buse Kahraman

Mücahit Koçak

Onur Bilge

Selin Kahraman

Ben Gri dizisi 16 Kasım Çarşamba günü Disney Plus Türkiye'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Ben Gri dizisi 8 bölüm olarak yayınlanacak.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Timuçin Esen Gündem Yaşam Haberler

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